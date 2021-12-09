聽新聞
test
0:00 / 0:00
逾萬供桌高空煙火施放 東石永靈宮作醮熱鬧登場
建廟200年歷史的嘉義縣東石鄉永屯村永靈宮，明天起一連3天舉辦首次「辛丑科金籙慶成謝恩祈安三朝清醮大典」，昨晚祭典前夕，1萬6000桌供桌供品、施放高空煙火，場面絢麗，盛大壯觀，廟方及各地信眾為這場清醮捐獻，花費逾3000萬元，作醮人員及信眾連續17天茹素，祈願清醮圓滿。
永靈宮主委陳建明說，奉開基李府千歲聖諭，明起3天舉辦三朝清醮大典，邀請道教大法師做法會，作醮經1年多籌備，先以燈海祈福隧道、音樂會暖場，接著廟前蓄洪池水上金龍宴登場，金龍全長21公尺以4千多盒鳳梨酥裝飾，晚間燈光秀。
信眾村民們為辦好作醮，踴躍捐獻，花費逾3千萬元，製作歌曲「齊心同圓百年祈願」，普度1萬6000桌，121隻豬羊、1000斤重神豬，金紙採傳統古法製作，宴請好兄弟，昨晚正殿供品澎湃，廟前廣場1萬6000個供桌整齊排列，供品豐富，廟方施放高空煙火，熱鬧滾滾。
清醮大典辦攝影比賽，以活動為主題，發掘民俗祭典之美，留下歷史鏡頭，為廟會保存珍貴記錄，金獎獎金3萬元，連日吸引攝影愛好者取景。邀請三立電視超級夜總會主持人澎恰恰、許效舜、苗可麗，周日晚間6點半，在永屯村43號、台17線旁空地，辦大型演唱會，邀寶島歌王葉啟田、翁立友等人演唱。
永靈宮主祀五府千歲、刑府千歲、侯千歲，歷史悠久，香火鼎盛，建廟至今未辦謝土大典，先民為避禍二次大戰空襲，祈願若能平安，國家太平，將叩答神恩，2016年起廟宇進行整修工程，2020年完工，奉開基李府千歲聖諭，舉辦三朝清醮大典。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言