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「嘉義in89豪華影城」12月15日試營運 市府推4交通方案

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
影城即將開幕，嘉市府規畫四大交通方案因應。圖／影城業者提供
影城即將開幕，嘉市府規畫四大交通方案因應。圖／影城業者提供

嘉義in89豪華影城」預計本月15日試營運，17、18日並推出強檔影片IMAX版本，讓觀眾的視角平均拓展到70度寬，使電影畫面可以涵蓋全視野，達到沉浸式的視覺參與體驗。因應影城帶來的人潮，嘉義市政府交通處規畫增加臨時停車場、設置YOUBIKE站、市區公車「光臨我嘉」觀光路線以及大型停車場免費接駁車等四大方案。

據悉，影城地下1樓至3樓停車場才59個汽車停車位。有議員擔心，影城雖能帶動繁榮，但恐會影響周邊停車等交通問題。

市府表示，鄰近500公尺範圍內，路邊停車格171個，周邊的路外停車場包括吳鳳北路4個停車場、民族國小地下停車場、文化公園停車場等共1043車位。

交通處長鄭君健表示，除周邊現有停車空間外，另規畫四項措施：一、增設2個臨時停車場增加約200停車位。二、鄰近影城設YOUBIKE站。三、市區公車「光臨我嘉」觀光路線，在吳鳳北路都有上下車的地方。四、假日時段利用外圍大型停車場(建國二村停車場700個、舊市公所停車場120個)，有免費接駁車到影城附近，且建國二村停車費平常日半小時10元，假日降至4小時20元，每小時才5元。認為足以因應影城帶來的人潮。

業者表示，影城的IMAX設備規格均遠遠優於傳統IMAX，另也擁有最多種版本觀影選擇的電影院，除了視覺體驗以外，更加上動態座椅效果，以及許多模擬實感的環境特效，如下雨、氣味、風效、煙霧…等等，豐富且全面的感官刺激觀影體驗。

業者指出，強檔影片《蜘蛛人》，12月17日（含）起的各種版本場次，即日起展開預售販賣，同時加送限量全台獨家IMAX原裝進口電影贈品，為免向隅，請至in89官網訂購。現場還有展出雲嘉地區唯一1:1真實比例的蜘蛛人模型可供蜘蛛迷一起拍照留念。

停車場 電影 嘉義

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