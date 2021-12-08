貧困少年擺攤遭檢舉 善心人士提供場地幫度難關

嘉義市徐姓少年家境貧困，父親日前病逝，與失明祖母、聾啞姑姑及弟弟相依為命，為分擔家計在公園賣方塊酥卻遭檢舉，善心人士協助網路宣傳及提供場地，盼更多人幫忙。

現年16歲的徐姓少年，其父親5年前中風，不幸日前病逝，家中還有15歲的弟弟，以及洗腎且失明的祖母及聾啞的姑姑，其母親已離家，而遠嫁北部的小姑姑5年前與夫婿返回嘉義協助照顧這一家人。

徐姓少年小姑姑平時擺攤販賣大腸麵線，與在生產方塊酥公司擔任送貨員的丈夫一起分擔家用，徐姓少年與弟弟也會協助小姑姑做生意，徐姓少年父親日前病逝，因此，自11月初起，便利用課餘時間在公園販賣方塊酥貼補家用。

不過，徐姓少年在公園擺攤，卻遭人檢舉，公園旁的洗車場老闆獲悉其處境，立刻出借洗車場的空地，免費提供擺攤。後來承天府環島慈善會理事長顏維勳在臉書（Facebook）PO出徐姓少年的處境後，獲得網友支持，顏維勳還特地開設團購社團，讓更多人可以協助少年度過難關。

徐姓少年小姑姑表示，侄子乖巧又懂事，平時也會分擔家務，希望侄子還是要以課業為主，未來可以有更好的發展。

徐姓少年表示，感謝社會善心人士的協助度難關，未來也會以同樣方式回饋社會，讓人間充滿溫情。

嘉義市政府教育處長林立生今天接受中央社記者訪問表示，徐姓少年目前就讀東吳高職餐飲科2年級，其導師家訪發現家境貧困，父親中風行動不便，即主動協助學生申請各項補助。

林立生指出，徐姓少年父親日前病逝，學校也協助急難救助申請，並啟動關懷機制協助；學校及民間基金會將專款協助提供徐姓少年考證照費用，且提供工讀機會，協助少年能自食其力，穩定就學。