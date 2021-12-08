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立委林宜瑾爭取台南永康設室內射擊館 培育競技人才

中央社 / 台南8日電

民進黨籍立法委員林宜瑾今天以立法院教育及文化委員會召集委員身分，偕同教育部次長林騰蛟會勘台南市永康區全民運動館預定地，並爭取忠孝運動公園室內射擊館建設。

林宜瑾表示，她從擔任台南市議員期間就為永康全民運動館建設奔走，擔任立法委員以後，更屢次為全民運動館建設召集體育署官員開會，今天除關心永康忠孝運動園區外，也前往多所中小學實地了解政府教育經費的使用情況。

她說，台灣射擊選手在今年東京奧運獲得不錯成績，而目前國內只有1座符合國際射擊運動聯盟（ISSF）標準配置的現代靶場，位在桃園龜山區，若能在南台灣也有1座標準靶場，更能帶動台灣射擊運動的發展，因此會同教育部官員勘查永康運動公園場地，評估興建室內射擊館可行性。

林騰蛟表示，前瞻計畫第2期已無經費，若有第3期的預算，或者其他公共建設計畫的財源，願意全力協助，推動建置室內射擊館。

林宜瑾說，優質穩定的教育環境、完善便民的體育建設，都是打造宜居城市的重要基石，針對有改善需求的校園與地方設施，將會與學校校長及民眾保持暢通的聯繫管道，希望讓台南各項建設更加完善。

台南 東京奧運 教育部

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