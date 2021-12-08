傳承百年宋江陣 台南學生學武藝守護河川與家園

為迎接台江建庄2百年，傳承宋江陣的武藝及歷史文化，台南市小台江河流讀書會、社大台江分校及海尾朝皇宮利用周三下午放學後，策辦「百年薪傳─跟著高手學武藝」少年武藝工作坊，學生跟著老中青3代教練練武，打得虎虎生風，期末有「小台江武狀元」會考，鼓勵學生強健體魄，守護河川與家園。

台南社大台江分校表示，請來的教練有海尾百年宋江陣成員吳韋穎、鄭明傳、吳秋和、吳柏穎、吳孟軒，先讓孩子研習宋江陣的歷史文化，然後走出教室學習蹲馬步、太祖拳的武藝技巧。

就讀小學三年級的吳沛靜表示，十分期待「跟著高手學武藝」，上課鐘響了，馬上到校門口迎接海尾宋江陣教練團，特別是爸爸吳韋穎也是海尾宋江陣的資深隊員，大家跟著教練團習武打拳，學習一字馬、釘字馬、平馬等蹲馬步基本功，一堂課下來腳好酸，但學會武藝後，不但可以保護自己，還可以鍛鍊身體，相當開心。為了準備期末的「少年台江武狀元」會考，自己也在家裡勤練習，希望能有好表現。