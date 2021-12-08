傳承百年宋江陣 台南學生學武藝守護河川與家園
為迎接台江建庄2百年，傳承宋江陣的武藝及歷史文化，台南市小台江河流讀書會、社大台江分校及海尾朝皇宮利用周三下午放學後，策辦「百年薪傳─跟著高手學武藝」少年武藝工作坊，學生跟著老中青3代教練練武，打得虎虎生風，期末有「小台江武狀元」會考，鼓勵學生強健體魄，守護河川與家園。
台南社大台江分校表示，請來的教練有海尾百年宋江陣成員吳韋穎、鄭明傳、吳秋和、吳柏穎、吳孟軒，先讓孩子研習宋江陣的歷史文化，然後走出教室學習蹲馬步、太祖拳的武藝技巧。
就讀小學三年級的吳沛靜表示，十分期待「跟著高手學武藝」，上課鐘響了，馬上到校門口迎接海尾宋江陣教練團，特別是爸爸吳韋穎也是海尾宋江陣的資深隊員，大家跟著教練團習武打拳，學習一字馬、釘字馬、平馬等蹲馬步基本功，一堂課下來腳好酸，但學會武藝後，不但可以保護自己，還可以鍛鍊身體，相當開心。為了準備期末的「少年台江武狀元」會考，自己也在家裡勤練習，希望能有好表現。
台江分校執行長吳茂成表示，海尾宋江陣已有百年歷史，傳承自溪北頂山庄，1百年前，海尾庄曾遭遇海盜，村內老大吳營力抗海盜不幸喪生，於是鄉親共議奉請大道公，組織宋江陣，練武習陣對抗海賊，保護家鄉，傳承至今。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言