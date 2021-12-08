快訊

林秉樞咆嘯「高嘉瑜拿400萬、勞力士」 被加告誹謗罪

雞湯裡的哲學家影帝？馬修麥康納激進回憶錄

傳承百年宋江陣 台南學生學武藝守護河川與家園

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校與小台江河流讀書會、海尾朝皇宮辦少年武藝工作坊，教導學生武藝，強健體魄護家園。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校與小台江河流讀書會、海尾朝皇宮辦少年武藝工作坊，教導學生武藝，強健體魄護家園。記者鄭惠仁／攝影

為迎接台江建庄2百年，傳承宋江陣的武藝及歷史文化，台南市小台江河流讀書會、社大台江分校及海尾朝皇宮利用周三下午放學後，策辦「百年薪傳─跟著高手學武藝」少年武藝工作坊，學生跟著老中青3代教練練武，打得虎虎生風，期末有「小台江武狀元」會考，鼓勵學生強健體魄，守護河川與家園。

台南社大台江分校表示，請來的教練有海尾百年宋江陣成員吳韋穎、鄭明傳、吳秋和、吳柏穎、吳孟軒，先讓孩子研習宋江陣的歷史文化，然後走出教室學習蹲馬步、太祖拳的武藝技巧。

就讀小學三年級的吳沛靜表示，十分期待「跟著高手學武藝」，上課鐘響了，馬上到校門口迎接海尾宋江陣教練團，特別是爸爸吳韋穎也是海尾宋江陣的資深隊員，大家跟著教練團習武打拳，學習一字馬、釘字馬、平馬等蹲馬步基本功，一堂課下來腳好酸，但學會武藝後，不但可以保護自己，還可以鍛鍊身體，相當開心。為了準備期末的「少年台江武狀元」會考，自己也在家裡勤練習，希望能有好表現。

台江分校執行長吳茂成表示，海尾宋江陣已有百年歷史，傳承自溪北頂山庄，1百年前，海尾庄曾遭遇海盜，村內老大吳營力抗海盜不幸喪生，於是鄉親共議奉請大道公，組織宋江陣，練武習陣對抗海賊，保護家鄉，傳承至今。

台南社大台江分校與小台江河流讀書會、海尾朝皇宮辦少年武藝工作坊，教導學生武藝，強健體魄護家園。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校與小台江河流讀書會、海尾朝皇宮辦少年武藝工作坊，教導學生武藝，強健體魄護家園。記者鄭惠仁／攝影

宋江陣 台江 台南

延伸閱讀

中職／陳瑞振請辭二軍教練 悍將感謝付出與貢獻

中職／樹倒猢猻散 洪總下台引爆悍將教練團失業潮

中職／挖角傳聞攪亂一池春水 富邦FA恐成反制目標

中職／總仔們的總仔 重量級林華韋接燙手山芋重整悍將

相關新聞

逾萬供桌高空煙火施放 東石永靈宮作醮熱鬧登場

建廟200年歷史的嘉義縣東石鄉永屯村永靈宮，明天起一連3天舉辦首次「辛丑科金籙慶成謝恩祈安三朝清醮大典」，昨晚祭典前夕，...

台南雲端安全防禦網 11年花逾10億

台南市自2010年底升格為直轄市後開始建構「雲端安全防禦網」，全市治安監視錄影系統機組數及鏡頭數，目前達到1618組主機...

台南爭取室內射擊館進駐

台南市永康區人口居全市37行政區之冠，為建構更完整運動環境，地方爭取永康忠孝運動公園設施擴建呼聲不斷，立委林宜瑾昨偕同教...

棄養比特犬 竹崎山區追捕中

屏東縣傳出比特犬咬死男童悲劇，農委會公告明年禁止飼養輸入比特犬；嘉義縣竹崎鄉山區出現飼主棄養比特犬，四處竄逃，咬死土狗；...

寒士尾牙30萬募資 盼你援手

嘉義縣新港鄉碳烤業者林宏原曾看見弱勢到社福據點取餐，激起愛心讓他6、7年來煮熱食分送街友，後來更直送人安基金會嘉義站；他...

雲林關雲長App 優化出院長照

雲林縣老人指數全國第2，老年人口比率逾19％，其中不少人因患有多重慢性疾病而住院，但出院後往往因家庭因素致長照服務斷軌；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。