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寒士尾牙不辦桌送物資 剩1個多月募資慘不到1半

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
人安基金會今天邀澎嘉南區群智同濟會會長郭定緯（左起）、行政院雲嘉南服務中心副執行長王如經、嘉市城隍廟董事長賴永川（右三）來擔任愛心大使，號召捐款。記者林伯驊／攝影
人安基金會今天邀澎嘉南區群智同濟會會長郭定緯（左起）、行政院雲嘉南服務中心副執行長王如經、嘉市城隍廟董事長賴永川（右三）來擔任愛心大使，號召捐款。記者林伯驊／攝影

人安基金會嘉義站因疫情，今年初替街友舉辦「寒士吃飽30」改送物資，明年維持不辦尾牙宴，致贈每名街友物資及500元紅包，預計30幾萬經費，但疑疫情衝擊影響生計，距離農曆年剩1個多月，募資僅達4成，今嘉縣新港鄉碳烤業者林宏原將行動碳烤車，開至嘉市城隍廟的廟埕宴請街友，盼催出愛心。

人安基金會嘉義站長黃宸宏說，要致贈給寒士尾牙禮物包括罐頭、油飯料理包等，及500元紅包，每份預算1100元，預計要送扶助的街友、市府轉介邊緣戶共280人，需要超過30萬，只是明年1月底即將農曆新年，僅募得4成、連一半經費都不到。

人安基金會今邀嘉市城隍廟董事長賴永川、澎嘉南區群智同濟會會長郭定緯、行政院雲嘉南服務中心副執行長王如經來擔任愛心大使，城隍廟、同濟會也當場響應捐款，雲嘉南服務中心以往都於年節送物資，現場號召社會大眾支持。

碳烤業者林宏原則曾於社福據點前擺攤，看見弱勢取餐，激發愛心讓他常煮熱食，夜間騎車去嘉市火車站、公園找尋街友分送，經認識人安基金會後，更每年2度煮豐盛菜色，直送人安嘉義站，即便他平時周二及四在嘉縣太保麻魚寮夜市、周五及六於江厝店市場擺攤，他不時晚間騎車送食物給街友，他說，「看街友們甘苦很不捨，盼要吃得飽」。

林宏原及妻子率員工今直接開行動碳烤車到嘉市城隍廟的廟埕，當場烤起大堆肉串，還炒青菜、蝦子等，50名街友當場大啖美食。人安基金會嘉義站表示，目前直接扶助約90名街友，藉寒士

街友今於嘉市城隍廟領取熱心碳烤業者準備的美食。圖／人安基金會嘉義站提供
街友今於嘉市城隍廟領取熱心碳烤業者準備的美食。圖／人安基金會嘉義站提供
嘉縣新港鄉碳烤業者林宏原多年來自發性提供街友食物溫飽。記者林伯驊／攝影
嘉縣新港鄉碳烤業者林宏原多年來自發性提供街友食物溫飽。記者林伯驊／攝影
人安基金會嘉義站明年農曆年前要致贈給寒士尾牙禮物，包括罐頭、油飯料理包等，及500元紅包，每份預算1100元。記者林伯驊／攝影
人安基金會嘉義站明年農曆年前要致贈給寒士尾牙禮物，包括罐頭、油飯料理包等，及500元紅包，每份預算1100元。記者林伯驊／攝影
街友今於嘉市城隍廟領取熱心碳烤業者準備的美食。圖／人安基金會嘉義站提供
街友今於嘉市城隍廟領取熱心碳烤業者準備的美食。圖／人安基金會嘉義站提供

街友 城隍廟 嘉義

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