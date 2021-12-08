台南年過90環保長青志義工增加 活到老服務到老

台南市環保局今天舉辦績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮，共有112名志義工、81單位與團體獲獎，其中6名績優長青志義工已年過90歲，精神令人感佩。市長黃偉哲稱許獲獎者長期奉獻與付出，期盼每個人都能發揮環保精神，帶動周遭一起做環保，讓台南的環境愈來愈好。

環保局指出，南市共有2萬多名志義工，能脫穎而出者都是樂於奉獻、用心投入環保的環保先鋒。過去績優環保志義工表揚中的績優長青志義工，僅2個名額，但隨著環保觀念的普及，許多壯年加入志義工的長輩，並不因高齡而退出。

今年共遴選出6名績優長青志義工，分別是鹽水區葉爾修、李張罔愛、北區張陳蓮香、東區許若華、麻豆區林水德、關廟區李茂紅，大都年過90歲，服務時間長達數10年，服務精神與付出，值得大家感謝及欽佩。

獲表揚的單位與團體中，績優綠色採購企業共40個民間企業獲獎，都是年度申報綠色採購金額超過500萬元，以行動支持環保的企業或團體。環保局長謝世傑表示，舉辦頒獎典禮的目的除感謝並喚起更多市民朋友、企業團體重視環保、身體力行守護環境、營造更美好的家園。