執行處抓住痛點拖扣愛車 欠稅18.9萬元乖乖繳稅

嘉義縣民雄鄉李姓男子2016年至2021年欠牌照稅、高速公路ETC費用罰鍰共240件，18萬9千餘元，其中ETC即有233件欠繳10萬3千餘元，遭財政稅務局、監理所及高速公路局陸續移送強制執行。法務部行政執行署嘉義分署在今年4月將李男所有休旅車追查扣押，愛車被扣李男才繳清部分罰鍰。但其他稅費仍未繳清，日前嘉義分署人員在嘉義市區發現李男休旅車，二度查封拖吊，逼得李男乖乖繳清所有欠繳金額才得以領回愛車。

李姓男子2016年至2021年欠牌照稅、高速公路ETC費用罰鍰共240件，18萬9045元，其中ETC欠繳部分就高達233件10萬3638元，遭嘉義縣財政稅務局、嘉義區監理所及高速公路局逐年陸續移送強制執行。今年4月間執行人員將休旅車追查扣押後，他才繳清罰鍰計7萬7135元。但其他稅費仍未繳清。

行政執行署嘉義分署指出，李男自2016年起6年間駕其車輛，長時間積欠多筆牌照稅、ETC費用及罰鍰等，經多次通知仍不予理會後被鎖定為優先追查對象。嘉義縣財政稅務局人員以車牌辨識器2度查到欠稅車輛位置，分署接獲通知後即派員到場強制拖吊扣車，雖然李男立即提出申請要求分期繳納，但他多年來欠繳案件達240件，移送前後通知多次，均不理會，視國家公權力為無物。

尤其是在今年4月間車輛已經被查封過，應該注意應繳稅罰款義務主動履行，但之後還是持續不繳欠費並四處開車趴趴走，認為其累積逾200件交通稅費案件，又2度被查封車輛，實無理由准許分期繳納，故命李男一次繳清所有欠繳稅費罰鍰，否則將強制拍賣車輛抵繳。

查封後一個月，李男體會執行官執行的決心，日前已把所有欠稅款全數繳清，並直說下次不敢了。

嘉義分署表示，分署和嘉義市政府交通處及嘉義縣市財政稅務局合作，將資訊與公權力結合，透過路邊開單員的巡查通報及車牌辨識器檢視，只要發現積欠牌照稅費、罰鍰等大戶所有之車輛時，就會立即通報嘉義分署人員，進行強制執行拖吊作業。若是義務人仍不予理會，嘉義分署會將查封車輛法拍抵繳欠款，請欠繳各種稅費及罰鍰的義務人勿心存僥倖。