台南預售屋現排隊潮 黃偉哲：若違法炒作會嚴辦

位於台南市仁德區1處大樓新建案今天上午在接待中心公開預售，吸引不少民眾上門，甚至有人昨晚就在門口等候，台南市長黃偉哲說，過度炒作不是好現象，若有違法市府將會嚴辦。

這處大樓新建案基地位於仁德區二空段，距離東區不遠，接待中心則設於東區東門路三段，業者上午10時正式開案銷售，並在事前發出簡訊指出，需憑收到的簡訊、身分證及信用卡訂購，建議民眾於分散時到場，不要提前排隊避免影響交通。

不過，今天上午接待中心開門前就有民眾在門口排隊，甚至有人昨天晚上就到場，上午除了警方派員前往維持秩序，市府地政局人員及消保官也前往了解情況。

市府官員向到場採訪的媒體表示，詳細情況要進一步釐清，暫時無法對外說明，銷售業者也未受訪。

不願具名的不動產仲介業者告訴中央社記者，據悉這處建案有500多戶，預售開價每坪新台幣32萬元到38萬元，今天有開案折扣價約1.5萬元，大約就是這個地段附近目前的行情價，可能因為地點鄰近東區，加上附近的南台南副都心等開發計畫，才會比較熱絡。

台南市長黃偉哲上午出席府城客家文化會館展覽活動接受媒體聯訪時表示，近幾年來因台南市的發展，加上先前基期房價、地價偏低問題，因此這幾年有一些補漲、開發效應，但台南人口並未顯著增加，房地產熱絡有一部分是來自於投資，甚至是投機。

他說，半夜排隊買房子是比較難理解，有必要了解一下排隊的人當中有多少是真的想買的，或是刻意哄抬，而房地產如果過度炒作，最後出現泡沫化就不是很好的現象，市府會由消保官、地政局進行了解，如果有所謂的「紅單交易」，涉及違法私下轉賣或哄抬炒作，將會予以嚴辦，也呼籲市民冷靜。