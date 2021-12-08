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創新三合一 六腳老大人樂活基地揭幕 長輩喜迎新樂園

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
六腳老大人樂活基地由日間照顧中心、暖暖老人食堂及長青活力站，三種混合型社區照顧模式組成。記者魯永明／攝影
六腳老大人樂活基地由日間照顧中心、暖暖老人食堂及長青活力站，三種混合型社區照顧模式組成。記者魯永明／攝影

嘉義縣老人比例全國居冠，其中老化比例第三高的六腳鄉，開啟日間照顧新版圖！縣長翁章梁、天主教中華聖母基金會董事長陳美惠修女等貴賓，上午共同為老大人樂活基地揭幕，六腳活力站長輩們勁歌熱舞歡迎來賓。

六腳老大人樂活基地由日間照顧中心（簡稱日照）、暖暖老人食堂及長青活力站，三種混合型社區照顧模式組成，聖母基金會在六腳蒜頭村深耕近20年，打造嘉義縣第二座三合一照顧場域，最多可照顧200人。

照顧空間裝設大人小孩都喜歡的積木，打造遊樂場和糖廠車廂意象、放送老歌，用懷舊治療及多元活動，穩定長輩情緒；透過7-ELEVEN「把愛找回來」公益零錢捐、縣府補助，投入近800萬，為老化嚴重的六腳注入老後照顧新風貌。

開幕典禮，活力站長輩頒親手製作冠軍獎牌給翁章梁；日照長輩手做糖葫蘆，讓來賓重溫童年美好時光；日照中心阿嬤「阿蓉」蒐集縣長簡報成冊，跟縣長「愛的抱抱」；縣長發近百份食堂便當，祝福長輩們健康吃百二。

國小老師退休的83歲阿嬤「阿玉」原性情平和，患失智症後性情大變，情緒躁動，日照接手服務，透過懷舊歌曲、舞蹈動作、陪同散步等緩和情緒；另名高齡92歲阿嬤在家常不吃飯，到日照中心後愛吃，喜歡聊天，表現判若兩人，讓家人驚喜訝異。

六腳65歲以上長輩6000人、老人比例27.8%全縣第三，無社區式日照，照顧資源量能不足，陳美惠說，老大人樂活基地從生活化、玩中復健等課程，延緩失能、失智長輩功能退化，透過「懷舊療法」，帶長輩作糖葫蘆、老歌歡唱等穩定長輩情緒，每天提供近百份免費餐食。六腳老大人樂活基地電話：(05)380-5365或 (05)277-8388。

六腳老大人樂活基地由日間照顧中心、暖暖老人食堂及長青活力站，三種混合型社區照顧模式組成。記者魯永明／攝影
六腳老大人樂活基地由日間照顧中心、暖暖老人食堂及長青活力站，三種混合型社區照顧模式組成。記者魯永明／攝影
嘉義縣老化比例第三高的六腳鄉，開啟日間照顧新版圖！縣長翁章梁、天主教中華聖母基金會董事長陳美惠修女等貴賓，上午共同為老大人樂活基地揭幕。記者魯永明／攝影
嘉義縣老化比例第三高的六腳鄉，開啟日間照顧新版圖！縣長翁章梁、天主教中華聖母基金會董事長陳美惠修女等貴賓，上午共同為老大人樂活基地揭幕。記者魯永明／攝影
嘉義縣老化比例第三高的六腳鄉，開啟日間照顧新版圖！縣長翁章梁（右三）、天主教中華聖母基金會董事長陳美惠修女（左 二）等貴賓，上午共同為老大人樂活基地揭幕。記者魯永明／攝影
嘉義縣老化比例第三高的六腳鄉，開啟日間照顧新版圖！縣長翁章梁（右三）、天主教中華聖母基金會董事長陳美惠修女（左 二）等貴賓，上午共同為老大人樂活基地揭幕。記者魯永明／攝影
嘉義縣老化比例第三高的六腳鄉，開啟日間照顧新版圖！日照長輩手做糖葫蘆 送縣長翁章梁（右）。記者魯永明／攝影
嘉義縣老化比例第三高的六腳鄉，開啟日間照顧新版圖！日照長輩手做糖葫蘆 送縣長翁章梁（右）。記者魯永明／攝影

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