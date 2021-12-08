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義竹鄉農地用未熟成有機肥惡臭 嘉縣環保局開挖處罰
嘉義縣環保局獲報義竹鄉有處農地，掩埋散發臭味的不明黑色土方，環保稽查人員會同警方開挖，發現地主向台南某肥料公司購買有機肥，進行農地改良，有機肥未熟成產生臭味，環保局查核肥料公司出售產品，不符合廢棄物清理計畫書內容，違反廢棄物清理法，將罰6000元以上300萬元以下罰鍰。
環保局說，肥料公司施用或提供未經完整熟成的有機肥半成品，等同廢棄物，肥料公司是台南市環保局列管的再利用機構，收受禽畜糞、食品加工汙泥等從事有機肥製造，領有肥料登記證。完整熟成的有機肥不會散發嚴重臭味，這處農地使用的有機肥散發臭味，疑似有機肥未熟成。
施用未完整熟成的有機肥，除造成空氣汙染、涉及空氣汙染防制法罰則規定外，未經完整熟成程序的有機肥半成品等同廢棄物，若遭任意棄置或掩埋，情節嚴重者，可能觸犯廢棄物清理法刑責。
環保局說，不肖業者以合法掩飾非法，以過多比例禽畜糞、有機汙泥等參配成所謂的「有機肥」，再以便宜價格甚至免費提供農民使用，「便宜沒好貨」，呼籲農友勿貪圖便宜，購買有機肥有嚴重臭味，可能是半成品或禽畜糞、有機汙泥等參配不當，掩埋農地可能觸犯刑責，發現施用有機肥造成環境惡臭，請撥打公害陳情專線0800066666。
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