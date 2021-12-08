快訊

獨／新北歡樂耶誕城傳意外 5歲外籍男童坐旋轉木馬遭夾斷3指

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義藝術節兩周末文創園區登場 邀到明華園全台首演

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
明華園戲劇總團全台首演新戲「雲夢山．金蘭情」，今天於嘉義藝術節記者會，表演。記者林伯驊／攝影
明華園戲劇總團全台首演新戲「雲夢山．金蘭情」，今天於嘉義藝術節記者會，表演。記者林伯驊／攝影

以往端午連假舉辦的「嘉義藝術節」遇疫情，市長黃敏惠今宣布本月18日及26日兩周末登場，首度將舞台、展區集中嘉義文創園區，策展人阮劇團長汪兆謙說，2齣以嘉義故事的劇場，「畫外之音」從陳澄波妻子張捷角度呈現圖畫、「諸羅假期」演輪普的文化，133場幾乎免費參加。

另，嘉義藝術節邀到明華園戲劇總團，全台首演新戲「雲夢山．金蘭情」，由青年軍李郁真、吳米娜主演，本月18日、19日在嘉市音樂廳各演1場，票價300元到1400元。

汪兆謙說，盼文化藝術由下而上，從民間「長」出來，今年主題「花開的路上」由在地的阮劇團策畫，整合嘉義許多團隊，從嘉大音樂系、嘉頌重奏團、不可無料劇場等，有23表演團隊、84場展演、14場講座、9場工作坊、24場議題劇場及2展覽，共133場活動。

汪兆謙透露，以嘉義生活圈為背景的議題式劇場，「畫外之音」從名畫家陳澄波妻子張捷角度為出發點，結合現場音樂，呈現隱藏於圖畫之外的秘密；「諸羅假期」詼諧方式用離營宣教，農曆7月好兄弟出來，卻有老兵不回家，以早期嘉義的輪普背景演出故事。

本月18日及19日、25日及26日，在嘉義文創園區共有「喇叭花之音」、「新嘉義舞台」、「四味講堂」、「龍船花舞台」等輪番表演或展覽，皆免費參與。

黃敏惠今出席記者會說，從端午節延到本月，有藝術節又有台灣設計展，也是最舒服天氣，為後疫情時代注入感動與活力。

嘉義藝術節今天辦記者會，明華園戲劇總團全台首演新戲「雲夢山．金蘭情」，也現場表演。記者林伯驊／攝影
嘉義藝術節今天辦記者會，明華園戲劇總團全台首演新戲「雲夢山．金蘭情」，也現場表演。記者林伯驊／攝影
嘉義藝術節以往在端午連假舉辦，本月18日及19日、25日及26日登場。記者林伯驊／攝影
嘉義藝術節以往在端午連假舉辦，本月18日及19日、25日及26日登場。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）、明華園總團長陳勝福（左三）等人今天出席嘉義藝術節記者會。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）、明華園總團長陳勝福（左三）等人今天出席嘉義藝術節記者會。記者林伯驊／攝影
嘉義藝術節本月18日及19日、25日及26日，在嘉義文創園區登場。記者林伯驊／攝影
嘉義藝術節本月18日及19日、25日及26日，在嘉義文創園區登場。記者林伯驊／攝影

嘉義 劇場 藝術節

延伸閱讀

嘉義市區一日慢活行程！「綠色隧道、濕地秘境」愜意遊　盡享在地小吃

跨年多了新選擇！「磚木取夥」揪粉絲走進劇場穿越時空

花東漫慢遊藝博會 花蓮文創園區展出

木下靜涯淡水舊居重見天日 旅學堂要帶民眾細細走讀

相關新聞

寒士尾牙不辦桌送物資 剩1個多月募資慘不到1半

人安基金會嘉義站因疫情，今年初替街友舉辦「寒士吃飽30」改送物資，明年維持不辦尾牙宴，致贈每名街友物資及500元紅包，預...

傳承百年宋江陣 台南學生學武藝守護河川與家園

為迎接台江建庄2百年，傳承宋江陣的武藝及歷史文化，台南市小台江河流讀書會、社大台江分校及海尾朝皇宮利用周三下午放學後，策...

創新三合一 六腳老大人樂活基地揭幕 長輩喜迎新樂園

嘉義縣老人比例全國居冠，其中老化比例第三高的六腳鄉，開啟日間照顧新版圖！縣長翁章梁、天主教中華聖母基金會董事長陳美惠修女...

義竹鄉農地用未熟成有機肥惡臭 嘉縣環保局開挖處罰

嘉義縣環保局獲報義竹鄉有處農地，掩埋散發臭味的不明黑色土方，環保稽查人員會同警方開挖，發現地主向台南某肥料公司購買有機肥...

嘉義藝術節兩周末文創園區登場 邀到明華園全台首演

以往端午連假舉辦的「嘉義藝術節」遇疫情，市長黃敏惠今宣布本月18日及26日兩周末登場，首度將舞台、展區集中嘉義文創園區，...

收容所已5隻棄養比特犬 嘉義縣動保人員上山埋伏追捕

屏東縣傳出比特犬咬死男童悲劇！農委會公告明年禁止飼養輸入比特犬；嘉義縣竹崎鄉山區有飼主棄養比特犬，四處竄逃，咬死土狗，家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。