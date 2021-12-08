嘉義藝術節兩周末文創園區登場 邀到明華園全台首演

以往端午連假舉辦的「嘉義藝術節」遇疫情，市長黃敏惠今宣布本月18日及26日兩周末登場，首度將舞台、展區集中嘉義文創園區，策展人阮劇團長汪兆謙說，2齣以嘉義故事的劇場，「畫外之音」從陳澄波妻子張捷角度呈現圖畫、「諸羅假期」演輪普的文化，133場幾乎免費參加。

另，嘉義藝術節邀到明華園戲劇總團，全台首演新戲「雲夢山．金蘭情」，由青年軍李郁真、吳米娜主演，本月18日、19日在嘉市音樂廳各演1場，票價300元到1400元。

汪兆謙說，盼文化藝術由下而上，從民間「長」出來，今年主題「花開的路上」由在地的阮劇團策畫，整合嘉義許多團隊，從嘉大音樂系、嘉頌重奏團、不可無料劇場等，有23表演團隊、84場展演、14場講座、9場工作坊、24場議題劇場及2展覽，共133場活動。

汪兆謙透露，以嘉義生活圈為背景的議題式劇場，「畫外之音」從名畫家陳澄波妻子張捷角度為出發點，結合現場音樂，呈現隱藏於圖畫之外的秘密；「諸羅假期」詼諧方式用離營宣教，農曆7月好兄弟出來，卻有老兵不回家，以早期嘉義的輪普背景演出故事。

本月18日及19日、25日及26日，在嘉義文創園區共有「喇叭花之音」、「新嘉義舞台」、「四味講堂」、「龍船花舞台」等輪番表演或展覽，皆免費參與。