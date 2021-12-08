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收容所已5隻棄養比特犬 嘉義縣動保人員上山埋伏追捕

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉山區有飼主棄養比特犬，四處竄逃，咬死土狗，家畜疾病防治所獲報，置放誘捕籠捕抓，動保人員上午主動出擊，上山追捕十面埋伏。記者魯永明／翻攝
嘉義縣竹崎鄉山區有飼主棄養比特犬，四處竄逃，咬死土狗，家畜疾病防治所獲報，置放誘捕籠捕抓，動保人員上午主動出擊，上山追捕十面埋伏。記者魯永明／翻攝

屏東縣傳出比特犬咬死男童悲劇！農委會公告明年禁止飼養輸入比特犬；嘉義縣竹崎鄉山區有飼主棄養比特犬，四處竄逃，咬死土狗，家畜疾病防治所獲報，置放誘捕籠捕抓，動保人員上午主動出擊，上山追捕十面埋伏，還未捕獲，日前動保人員在新港鄉捕獲1隻遭棄養戴項圈比特犬，收容流浪動物收容所。

家畜所說，原收容所內有4隻遭棄養比特犬，前天接獲民眾通報精準捕抓案件，結果又捕抓1隻遭棄養戴項圈比特犬，目前收容所內共有5隻棄養比特犬。家畜所調查統計，轄內無比特犬繁殖場，目前已有31人登記飼養比特犬，完成備查，登記飼養比特犬共44隻。

針對竹崎山區棄養竄逃比特犬，動保人員拿麻醉槍往捕抓，由於位處廣大山坡地果園內，目前仍未捕獲，將持續追捕。從民眾拿手機錄影通報影片中，這隻棕色比特犬，頸子有項圈，研判是遭人棄養逃到 山區躲藏一段時日，警覺性高，見到人，大聲吠叫逃跑，還會露出凶 惡眼神瞪人。

家畜所表示，中央公告明年3月1日起禁止比特犬飼養、輸入或輸出之規定，呼籲飼主不得棄養，遭查獲將依動保法開罰3萬至15萬。

已飼養比特犬的飼主，應在明年2月28日前完成植入晶片與寵物登記，違者可依動保法開罰5萬至25萬，沒入犬隻，另應完成絕育不得繁殖，違者可再依動保法最高開罰25萬。

比特犬出入公共場所時應由成年人伴同，並須配戴透氣口罩與長度不超過1.5公尺的牽繩等防護措施，違者可依動保法開罰3萬至15萬元。

嘉義縣竹崎鄉山區有飼主棄養比特犬，四處竄逃，咬死土狗，家畜疾病防治所獲報，置放誘捕籠捕抓，動保人員上午主動出擊，上山追捕十面埋伏。記者魯永明／翻攝
嘉義縣竹崎鄉山區有飼主棄養比特犬，四處竄逃，咬死土狗，家畜疾病防治所獲報，置放誘捕籠捕抓，動保人員上午主動出擊，上山追捕十面埋伏。記者魯永明／翻攝
嘉義縣動保人員日前在新港鄉捕獲1隻遭棄養戴項圈比特犬，收容流浪動物收容所。記者魯永明／翻攝
嘉義縣動保人員日前在新港鄉捕獲1隻遭棄養戴項圈比特犬，收容流浪動物收容所。記者魯永明／翻攝
嘉義縣竹崎鄉山區有飼主棄養比特犬，四處竄逃，咬死土狗，家畜疾病防治所獲報，置放誘捕籠捕抓，動保人員上午主動出擊，上山追捕十面埋伏。記者魯永明／翻攝
嘉義縣竹崎鄉山區有飼主棄養比特犬，四處竄逃，咬死土狗，家畜疾病防治所獲報，置放誘捕籠捕抓，動保人員上午主動出擊，上山追捕十面埋伏。記者魯永明／翻攝

比特犬 棄養 動保法

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