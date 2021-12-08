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推收購鳳梨釋迦加工 陳吉仲與業者座談

中央社 / 台南8日電

中國片面禁止台灣釋迦輸入，行政院農委會展開產銷調節措施，農委會主委陳吉仲今天到台南出席鳳梨釋迦加工業者座談會時表示，希望確認各項環節，具體執行收購3000公噸目標。

行政院農委會農糧署上午在台南區農業改良場舉辦鳳梨釋迦加工業者座談，邀集中南部多家加工業者及學術界代表與政府單位面對面溝通。

陳吉仲在座談會開始前接受媒體聯訪時表示，今天邀請全國主要農產品加工業者和學術界一起討論鳳梨釋迦收購加工作業，希望確認技術、通路等相關環節都能到位，使原來設定的收購3000公噸及2000公噸低溫冷凍外銷作業都能具體執行到位。

陳吉仲表示，對於業者及學界所反映的問題或有需要協助的地方，農委會會一一來解決，以國家隊的概念進行整合，確保農民權益。

他說，鳳梨釋迦冷凍後不論是全果或是切片，吃起來的口感比冰淇淋更好吃，在台灣四季都適合推廣，農委會將極力做好行銷工作。

台南區農業改良場副場長陳昱初表示，台灣鳳梨釋迦主要產地在台東，種植面積約2800公頃，12月中旬進入產季，1月產量最大，台東區農業改良場開發「鳳梨釋迦催熟與全果冷凍」新技術，進行攝氏零下50度的急速冷凍處理保住新鮮，對於外銷及延長銷售期都有幫助。

釋迦 鳳梨 農委會

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