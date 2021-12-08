快訊

獨／新北歡樂耶誕城傳意外 5歲外籍男童坐旋轉木馬遭夾斷3指

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市社區永續培力中心揭牌 盼延續各社區深耕發展

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
「台南市社區永續培力中心」今天在中西區揭牌。記者鄭維真／攝影
「台南市社區永續培力中心」今天在中西區揭牌。記者鄭維真／攝影

台南市社會局及台南護理專科學校合作成立「台南市社區永續培力中心」，今天在中西區揭牌，盼未來能提供各區公所、社區發展協會即時性的諮詢、協助社區資源調查，以及培力方案撰寫與執行等能力，甚至促進社區互相合作及各縣市交流，讓各社區持續深耕並朝向專業發展。

學甲區西明社區發展協會利用當地垂手可得的虱目魚作為社區經濟，將虱目魚做成虱目魚丸，並開發多種口味，成為老少咸宜的佳餚，深受好評。安平區建平及平安社區發展協會透過烘焙、美食課程訓練，能模擬災區現場，靠著熟能生巧、默契分工，在1小時內迅速提供100人的點心、正餐，「防災熱食和點心我來煮」，作為搜救人員及災民最堅強的後盾。

不過，社會局表示，過去社區發展協會最常遇到的狀況是，一旦更換幹部就容易產生斷層，因此社區永續培力中心除了可以協助辦活動、指導配合社會福利等，也能輔導各社區發展協會永續發展。

市長黃偉哲說，社區是台南推動社會福利的重要基石，基石穩固，推動各項福利才能順遂，永續培力中心建置讓社區學習、觀摩及經驗傳承的平台，將目標化為行動，由政府與社區一起共創宜居大台南願景

社會局長陳榮枝表示，社區永續培力中心是結合在社區領域著卓的學者專家共同推動專業性社區服務，以社區分級為基礎，給予不同策略與方式，提供專業諮詢、深入社區輔導服務、培力社區人才，打造社區組織間聯結的平台。

「台南市社區永續培力中心」今天在中西區揭牌。記者鄭維真／攝影
「台南市社區永續培力中心」今天在中西區揭牌。記者鄭維真／攝影

台南 願景

延伸閱讀

台南官田大崎里散發藝文風 全國環境清潔維護特優

誠品電商業績看增2.5倍

臺北大學社會責任實踐基地「USR Hub」揭牌

誠品規畫百家社區書店萬場讀書會 後年開1.8萬坪新店

相關新聞

寒士尾牙不辦桌送物資 剩1個多月募資慘不到1半

人安基金會嘉義站因疫情，今年初替街友舉辦「寒士吃飽30」改送物資，明年維持不辦尾牙宴，致贈每名街友物資及500元紅包，預...

傳承百年宋江陣 台南學生學武藝守護河川與家園

為迎接台江建庄2百年，傳承宋江陣的武藝及歷史文化，台南市小台江河流讀書會、社大台江分校及海尾朝皇宮利用周三下午放學後，策...

創新三合一 六腳老大人樂活基地揭幕 長輩喜迎新樂園

嘉義縣老人比例全國居冠，其中老化比例第三高的六腳鄉，開啟日間照顧新版圖！縣長翁章梁、天主教中華聖母基金會董事長陳美惠修女...

義竹鄉農地用未熟成有機肥惡臭 嘉縣環保局開挖處罰

嘉義縣環保局獲報義竹鄉有處農地，掩埋散發臭味的不明黑色土方，環保稽查人員會同警方開挖，發現地主向台南某肥料公司購買有機肥...

嘉義藝術節兩周末文創園區登場 邀到明華園全台首演

以往端午連假舉辦的「嘉義藝術節」遇疫情，市長黃敏惠今宣布本月18日及26日兩周末登場，首度將舞台、展區集中嘉義文創園區，...

收容所已5隻棄養比特犬 嘉義縣動保人員上山埋伏追捕

屏東縣傳出比特犬咬死男童悲劇！農委會公告明年禁止飼養輸入比特犬；嘉義縣竹崎鄉山區有飼主棄養比特犬，四處竄逃，咬死土狗，家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。