台南市社區永續培力中心揭牌 盼延續各社區深耕發展

台南市社會局及台南護理專科學校合作成立「台南市社區永續培力中心」，今天在中西區揭牌，盼未來能提供各區公所、社區發展協會即時性的諮詢、協助社區資源調查，以及培力方案撰寫與執行等能力，甚至促進社區互相合作及各縣市交流，讓各社區持續深耕並朝向專業發展。

學甲區西明社區發展協會利用當地垂手可得的虱目魚作為社區經濟，將虱目魚做成虱目魚丸，並開發多種口味，成為老少咸宜的佳餚，深受好評。安平區建平及平安社區發展協會透過烘焙、美食課程訓練，能模擬災區現場，靠著熟能生巧、默契分工，在1小時內迅速提供100人的點心、正餐，「防災熱食和點心我來煮」，作為搜救人員及災民最堅強的後盾。

不過，社會局表示，過去社區發展協會最常遇到的狀況是，一旦更換幹部就容易產生斷層，因此社區永續培力中心除了可以協助辦活動、指導配合社會福利等，也能輔導各社區發展協會永續發展。

市長黃偉哲說，社區是台南推動社會福利的重要基石，基石穩固，推動各項福利才能順遂，永續培力中心建置讓社區學習、觀摩及經驗傳承的平台，將目標化為行動，由政府與社區一起共創宜居大台南願景。