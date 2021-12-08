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台南市社區永續培力中心揭牌 盼延續各社區深耕發展
台南市社會局及台南護理專科學校合作成立「台南市社區永續培力中心」，今天在中西區揭牌，盼未來能提供各區公所、社區發展協會即時性的諮詢、協助社區資源調查，以及培力方案撰寫與執行等能力，甚至促進社區互相合作及各縣市交流，讓各社區持續深耕並朝向專業發展。
學甲區西明社區發展協會利用當地垂手可得的虱目魚作為社區經濟，將虱目魚做成虱目魚丸，並開發多種口味，成為老少咸宜的佳餚，深受好評。安平區建平及平安社區發展協會透過烘焙、美食課程訓練，能模擬災區現場，靠著熟能生巧、默契分工，在1小時內迅速提供100人的點心、正餐，「防災熱食和點心我來煮」，作為搜救人員及災民最堅強的後盾。
不過，社會局表示，過去社區發展協會最常遇到的狀況是，一旦更換幹部就容易產生斷層，因此社區永續培力中心除了可以協助辦活動、指導配合社會福利等，也能輔導各社區發展協會永續發展。
市長黃偉哲說，社區是台南推動社會福利的重要基石，基石穩固，推動各項福利才能順遂，永續培力中心建置讓社區學習、觀摩及經驗傳承的平台，將目標化為行動，由政府與社區一起共創宜居大台南願景。
社會局長陳榮枝表示，社區永續培力中心是結合在社區領域著卓的學者專家共同推動專業性社區服務，以社區分級為基礎，給予不同策略與方式，提供專業諮詢、深入社區輔導服務、培力社區人才，打造社區組織間聯結的平台。
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