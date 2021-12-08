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長照不斷軌！年輕人下載「關雲長」App 遠端顧長輩

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣為優化出院長照服務，縣長張麗善今天宣布，明年起縣內6大醫院正式推動出院準備一條龍式服務，並有App提供民眾透明化資訊。記者陳苡葳／攝影
雲林縣為優化出院長照服務，縣長張麗善今天宣布，明年起縣內6大醫院正式推動出院準備一條龍式服務，並有App提供民眾透明化資訊。記者陳苡葳／攝影

雲林縣老人化全國第2，老年人口占全人口逾19％，其中不少失能或失依長者因患多重慢性疾病而住院，然而出院後往往因家庭因素而致長照服務斷軌，衛生局為優化出院長照，上月與中國醫藥大學北港附設醫院試辦推動一條龍式服務，並開發App提供透明化資訊，長照使用率1個月內提升12％，縣長張麗善今天宣布，該服務明年起正式擴大至縣內5大醫院，盼服務更落實，減輕家庭照顧及經濟負擔。

中國醫北港附醫統計，65歲以上失能的長照長者，出院後接受長照服務比率不到5成，院長吳錫金表示，院方去年將出院準備服務計畫升級「醫家圈」，強化衛教輔助說明工具、設置病房出院準備服務種子人員、提升長照服務的認知及建立雙向溝通機制等服務，整體提升逾7成。

據統計，縣內每年出院人數約5、6千人左右，每月至少有700多人有潛在長照需求。張麗善表示，衛生局11月與北港附醫合作，將服務再升級，除符合長照2.0資格者可獲既有資源，該計畫希望能再主動挖掘不符資格的潛在照顧者，給予適切資源。

衛生局長曾春美表示，經1個月試辦期，長照使用率上升至12％，使用人數倍數成長達24％，該計畫預計明年起擴大至台大雲林分院、虎尾若瑟醫院、雲林基督教醫院、成大斗六分院及雲林長庚醫院等縣內主要醫院。

張麗善指出，該計畫會由醫院在個案出院前，給予一份「長照關懷包」，提供紙本回診及資源轉介資訊並實際媒介，轉至當地衛生所列管，將有專人在出院後7天、28天內電訪追蹤關懷，讓長照沒有空窗期，服務得以延伸且持續進行。

縣內年輕族群在外地工作居多，無法親自照顧長輩，加上長輩節省花費，較無意願自費使用長照資源，衛生局特別開發關心雲林長照App，提供家中有不需使用長照2.0服務的親屬，同樣可在平台為長者找到相關資訊；Android版即日起可在Google Play商店搜尋「關雲長」下載，IOS版預計最快明年上路。

衛生福利部長期照護司簡任技正吳希文表示，政府有推出照顧專業、喘息、無障礙交通接送、輔具租借及環境改善等服務，民眾可撥打1966專線諮詢，相關人員會到府評估。

雲林縣衛生局為晚輩設計一款「關心雲林長照」App，提供透明化的長照資訊，Android版即日起可在Google Play商店搜尋「關雲長」下載，IOS版預計最快明年上路。記者陳苡葳／攝影
雲林縣衛生局為晚輩設計一款「關心雲林長照」App，提供透明化的長照資訊，Android版即日起可在Google Play商店搜尋「關雲長」下載，IOS版預計最快明年上路。記者陳苡葳／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金向長者解說「長照關懷包」提供的紙本資訊。記者陳苡葳／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金向長者解說「長照關懷包」提供的紙本資訊。記者陳苡葳／攝影
雲林縣衛生局借重中國醫北港附醫經驗升級縣內出院準備服務，縣長張麗善向長者解說，經評估有長照需求者，出院前會拿到一份「長照關懷包」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣衛生局借重中國醫北港附醫經驗升級縣內出院準備服務，縣長張麗善向長者解說，經評估有長照需求者，出院前會拿到一份「長照關懷包」。記者陳苡葳／攝影

長照 衛生局 雲林

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