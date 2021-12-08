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台南官田大崎里散發藝文風 全國環境清潔維護特優
環保署今天頒獎表揚地方政府環境清潔維護考核績優單位，台南市官田區及官田區大崎里分獲區級及里級特優。環保局表示，南藝大位於大崎里，社區在師生裝點下，散發藝文氣息，為家園環境美化的典範。
台南市環保局表示，環保署舉辦的「地方政府環境清潔維護考核」，委員未事先告知，當天直接實地查核，項目包括公廁維護、違規廣告、亂丟菸蒂、溝渠、空地空屋、積水容器等，能獲特優，證明環境清潔維護的落實。
台南藝術大學位於官田區大崎里，校方以身為里的一份子為榮，影響所及師生樂於為社區環境盡心力，他們發揮藝術人文的專業美化周遭環境，社區在妝點下，散發出藝文氣息，成為家園環境美化的典範。此外，環保局列管的大崎里公廁，內外不髒、不濕、不臭、通風、明亮，管理成效獲得評審委員高度肯定。
市長黃偉哲感謝官田區里為南市爭取榮譽，以及環保局清潔人員及市民攜手維護環境，他也感謝環保署近3年來補助南市8333萬元改善236座老舊公廁，讓台南的環境與文明加分。環保局長謝世傑說，未來將持續推動與鼓勵更多區里、社區參與各項環保計畫，環保局也會協助與輔導區里活化閒置資源，逐步實現永續宜居的願景。
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