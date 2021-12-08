台南車站及後站大遠百 連5天設莫德納疫苗接種站
台南市政府衛生局宣布，今天起連續5天下午在台南車站前站及後站大遠百廣場開設莫德納疫苗接種站。其中，在大遠百接種的前130人，可獲乾拌麵、金谷米等禮品。
台南市衛生局人員今天告訴中央社記者，台南市8日至12日連續5天，每天下午1時30分至5時在台南車站前站及後站大遠東廣場開設莫德納疫苗接種站。
另外，今天在白河區、柳營區、七股區、新化區、仁德區、永康區、關廟區、南區、安平區等行政區22處衛生所或醫療院所，也開設莫德納疫苗門診供民眾接種。
衛生局表示，莫德納疫苗接種站不限接種者國籍，只要是在台人士且年滿18歲以上都可接種，衛生局歡迎尚未接種任何1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗者、已接種第1劑莫德納疫苗後滿28天尚未接種第2劑者、已接種第1劑AZ疫苗滿8週、已完成接種2劑COVID -19疫苗後滿5個月、有意接種第3劑者儘快接種。
18歲以上外籍人士持「居留證」、「移民署核發之統一證號（居留證號）併同入出境許可證或護照」、「健保卡」也可施打莫德納疫苗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言