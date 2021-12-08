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台南車站及後站大遠百 連5天設莫德納疫苗接種站

中央社 / 台南8日電

台南市政府衛生局宣布，今天起連續5天下午在台南車站前站及後站大遠百廣場開設莫德納疫苗接種站。其中，在大遠百接種的前130人，可獲乾拌麵、金谷米等禮品。

台南市衛生局人員今天告訴中央社記者，台南市8日至12日連續5天，每天下午1時30分至5時在台南車站前站及後站大遠東廣場開設莫德納疫苗接種站。

另外，今天在白河區、柳營區、七股區、新化區、仁德區、永康區、關廟區、南區、安平區等行政區22處衛生所或醫療院所，也開設莫德納疫苗門診供民眾接種。

衛生局表示，莫德納疫苗接種站不限接種者國籍，只要是在台人士且年滿18歲以上都可接種，衛生局歡迎尚未接種任何1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗者、已接種第1劑莫德納疫苗後滿28天尚未接種第2劑者、已接種第1劑AZ疫苗滿8週、已完成接種2劑COVID -19疫苗後滿5個月、有意接種第3劑者儘快接種。

18歲以上外籍人士持「居留證」、「移民署核發之統一證號（居留證號）併同入出境許可證或護照」、「健保卡」也可施打莫德納疫苗。

莫德納疫苗 衛生局 台南

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