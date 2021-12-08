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他在嘉雲南獵屋「租屋頂」售電 年收入3百萬

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮種電達人蔡崇富，9年前從投資股市轉行投資太陽能，成立公司在嘉雲南各地，獵屋租屋頂售電，目前共30間自用及承租透天厝裝太陽能板。圖／蔡崇富提供
嘉義縣布袋鎮種電達人蔡崇富，9年前從投資股市轉行投資太陽能，成立公司在嘉雲南各地，獵屋租屋頂售電，目前共30間自用及承租透天厝裝太陽能板。圖／蔡崇富提供

行政院為達成非核家園，推動「全民綠能屋頂」，嘉義縣市府招標能源公司，媒合民眾「屋頂種電」增加收入；嘉義縣布袋鎮種電達人蔡崇富，9年前從投資股市轉行投資太陽能，成立公司在嘉雲南各地，獵屋租屋頂售電，目前共30間自用及承租透天厝裝太陽能板，總裝置容量逾200ＫＷ，發電全部售台電，年收入300萬元，可說是種電大個體戶。

布袋日照時間長，具發展太陽能優勢，44歲蔡崇富過去投資股市，風險高收入不穩定，9年前經鄰居介紹，找到台南某太陽能公司任職高工同學，同學牽線種電，當時還無種電政策，更少有人投資，他看上種電穩定收入，種電前5年投資近千萬元太陽能設備。

他布袋光復里住家太陽能設備，從「單晶」板到新安裝「薄膜」板，全部都是日本進口，除住家2棟，還向里民及東石鄉承租10間透天厝，透過台電饋線串聯，全部發電賣台電，自己不裝蓄電池自用。

他說，種電維護簡單，不費人力，他裝噴水設備，每月清洗2次太陽能板上灰塵。他說，剛種電收入每度9.251元，現在降為6元多，4年前年收入120萬元，2年就能回本，隨著政府公布屋頂種電政策，他成立公司到處租房種電，種電收入報酬率13%，30間房子種電年收入300萬元，收益穩定。

他說，種電自用需增購蓄電池，費用逾10萬元起跳，用久了要更換，不划算，他承租透天厝支付租金是發電量的10%，對全民綠能屋頂計畫，他認為，台電饋線設備不足，許多屋頂搭違建鐵皮，屋主不信任能源公司，搭建太陽能鋼材及人工漲價，太陽光電躉購價格不穩定，都會影響民眾種電意願。

嘉義縣布袋鎮種電達人蔡崇富，9年前從投資股市轉行投資太陽能，成立公司在嘉雲南各地，獵屋租屋頂售電，目前共30間自用及承租透天厝裝太陽能板。圖／蔡崇富提供
嘉義縣布袋鎮種電達人蔡崇富，9年前從投資股市轉行投資太陽能，成立公司在嘉雲南各地，獵屋租屋頂售電，目前共30間自用及承租透天厝裝太陽能板。圖／蔡崇富提供

種電 台電 透天

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