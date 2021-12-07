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嘉市賣場百貨周末打莫德納 送200元禮券另加碼電影票
催打莫德納疫苗，嘉義市政府今天宣布本周末在賣場、百貨設施打站，符合第1到3劑民眾，接種就送200元家樂福禮券；周六在家樂福嘉義店、北門店，業者加碼200組飲料及麵包；周日在嘉市秀泰影城，業者加贈電影票，另一據點在遠百6樓，多送150份遠百餐廳的好食券100元。
市府衛生局指出，預估嘉市約有3萬人尚未打第1劑，並配合中央加強疫苗覆蓋率，推「期間限定莫德納疫苗接種方案」，致贈接種者每人200元家樂福禮券；接種對象包括18歲以上從未施打第1劑、第1劑打莫德納疫苗滿4周、第1劑打AZ疫苗滿8周、打過2劑任一新冠肺炎疫苗滿5個月，攜帶健保卡及疫苗黃卡，到指定大賣場或百貨公司據點，隨到隨打。
衛生局說明，本月11日周六下午2點到晚間8點，在博東路的家樂福北門店、博愛路的家樂福嘉義店，設置接種點，符合資格民眾去接種，除獲得200元禮券1張，兩家業者將各提供100組飲料與麵包。
本月12日周日，衛生局請聖馬爾定醫院在文化路的秀泰影城旁邊徒步區，上午11點到下午6點開施打站，接種除可獲200元禮券，影城會贈送電影交換券1張，為限量送完為止；陽明醫院則於垂楊路的遠東百貨公司6樓特賣中心，下午2點到6點設施打站，接種一樣除能拿200元禮券，百貨提供150份100元面額的餐廳好食券。
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