疫情爭取中央補助逾32億 南市經發局秀成績單

台南市政府經發局表示，今年受疫情影響，許多人生活與消費習慣都面臨巨大衝擊，經發局團隊向中央共爭取到32億餘元經費，辦理對外招商、節電設備汰換、輔導業者數位轉型、產業升級及各項基礎設備，希望協助業者度過衝擊。

經發局今在新營贏地新創基地辦理年終記者會，經發局長陳凱凌說明今年施政成績單，他指出，經發局推動數位科技應用，也成立專案辦公室協助受影響企業申請各項補助計畫，藉由輔導市場、夜市攤商及商圈店家調整銷售方式並推動數位科技應用， 希望降低疫情衝擊。

陳凱凌進一步說，透過南科及沙崙智慧綠能科學城雙引擎計畫建構，加上台積電、聯電、ASML、GARMIN等科技大廠陸續投資臺南，已形成一個完整高科技產業聚落，今年截至10月底新增282件投資案，吸引385億元投資額，預計可創造1108億元產值，預計增加1萬5264個以上就業機會。

經發局說，未來將與南科高雄園區等周邊產業產生聚集效應，將有效帶動南台灣科技產業鏈翻轉，目前沙崙智慧綠能科學城區內已有3所國際級研究機構、28個產官學研團隊與將近千名頂尖研發人才進駐，多個實驗場域已進行技術驗證，為銜接產學間重要橋梁。

經發局指出，透過補助機制鼓勵設置民眾與企業設置，成立綠能產業推動中心，截至今年10月底，太陽光電同意備案共9060件，備案容量達2.41GW，預估年發電量約31億度，逾11座曾文水力發電廠年發電量，可供近88.7萬戶年家庭用電，年減碳量約158萬噸，相當4862座台南公園減碳量。