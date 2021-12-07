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台南市地政局迎接新局 推動13個優質開發區

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市地政局今天舉行年終記者會，展現1年來的成果。圖／南市地政局提供
台南市地政局今天舉行年終記者會，展現1年來的成果。圖／南市地政局提供

台南市地政局今天開年終記者會，展現1年成果，局長陳淑美表示，迎接新的1年，除繼續推動13個新興開發區，包括怡中、北安商業區、喜樹灣裡、六甲頂、永康崑大路、永康二王市地重畫及南科F.G區段徵收等案，同時營造舒適、與生態共融的居住環境。

陳淑美說，為貫徹市長黃偉哲「秉持為民服務的初衷、堅實的行動力，讓城市持續進步，讓台南更好」的政策理念，過去1年持續推動各項地政便民服務及優質土地開發，獲獎連連，其中優質土地開發公共工程案、地籍圖重測等地政業務共計獲得13個獎項；另秉持為民服務初衷，提出16項的地政業務研究創新；「地籍圖重測」及「地籍三圖套疊」分獲全國第1及優等的殊榮；農水路更新改善投入經費也是全國第一，落實市長造福農民的理念。

為了建構宜居大台南的扎實地基，並配合轉型高科技、綠能科技產業重鎮及科技聚落效應所帶來的土地供應需求，陳淑美說市長黃偉哲特別指示地政局戮力加速辦理各項土地開發業務，具體成果除了備受期待矚目的重大開發區陸續完工，施工品質也屢獲大獎肯定，尤其新營長勝營區市地重劃工程榮獲「全球卓越建設獎環境類-銀獎」的世界性獎項及「衛服部國民健康署台灣健康城市暨高齡友善城市獎-綠色城市獎」肯定；北安商業區市地重劃及麻豆工業區市地重劃均榮獲「110年國家卓越建設獎最佳規劃設計類-優質獎」。

陳淑美表示，為因應大台南房地產市場交易熱絡，主動出擊，分別訂定「銷售聯合稽查實施計畫」、「預售屋買賣定型化契約查核計畫」，進行預售屋實地查核，共查核36案，24案限期改正並已全數改正完畢，藉以確保不動產市場的健全；同時積極宣導實價登錄新制，辦理多元行銷有感宣導活動，新制實施以來買賣案件登錄零逾期。

台南 黃偉哲

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