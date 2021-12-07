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地下口罩工廠被查獲 台南分署二拍口罩機34萬拍出

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地檢署去年底起偵辦地下工廠製造口罩，陸續查扣口罩製造機及相關原物料，台南分署受南檢囑託第2次拍賣，今天下午順利以34萬4千元拍出。記者邵心杰／翻攝
台南地檢署去年底起偵辦地下工廠製造口罩，陸續查扣口罩製造機及相關原物料，台南分署受南檢囑託第2次拍賣，今天下午順利以34萬4千元拍出。記者邵心杰／翻攝

台南地檢署去年底起偵辦地下工廠製造口罩，陸續查扣口罩製造機及相關原物料，8月間進行第1次拍賣，因無人應買而流標，行政執行署台南分署受理南檢囑託第2次拍賣，價格直接下殺5折，今天下午順利以34萬4千元拍出。

台南分署今天下午3時起在2樓拍賣室及1樓中庭舉辦聯合拍賣會，總計拍出9筆土地、6部轎車、2部機車、機車引擎生產設備一批、元大高科技證券投資信託基金受益憑證等，總計拍賣價金為453萬2744元。

此外，台南分署受台南地檢署囑託拍賣的口罩機及原物料，共拍出口罩製造機台本體及耳帶各3台、熱收縮機1台、全自動薄膜封切機1台、噴碼機1台及口罩鐵絲等，合計拍賣價金為34萬4千元。

台南分署表示，首次受台南地檢署囑託拍賣，拍賣標的物是檢察官偵辦詐欺等案件偵查中扣押物，屬得沒收、應沒收或依法為保全、追徵或抵償之物，且有喪失毀損之虞及不便保管情事，經被告公司同意予以變價，保管價金。而拍賣價金合計34萬4千元，將全數解繳台南地檢署。

台南分署指出，今天聯合拍賣會拍賣最高價的標的物是機車引擎生產設備一批，拍賣價金80萬元。另2013年份TOYOTA RAV4汽車，由於該車輛僅滯欠燃料費及違罰合計1萬9769元，拍賣前接獲相當多民眾的詢問電話，在民眾此起彼落的加價聲中，以44萬元拍出。

台南分署今天下午舉辦聯合拍賣會，總計拍出9筆土地、6部轎車、2部機車、機車引擎生產設備一批等，總計拍賣價金為453萬2744元。記者邵心杰／翻攝
台南分署今天下午舉辦聯合拍賣會，總計拍出9筆土地、6部轎車、2部機車、機車引擎生產設備一批等，總計拍賣價金為453萬2744元。記者邵心杰／翻攝
2013年份TOYOTA RAV4汽車，拍賣前接獲相當多民眾的詢問電話，在民眾此起彼落的加價聲中，以44萬元拍出。記者邵心杰／翻攝
2013年份TOYOTA RAV4汽車，拍賣前接獲相當多民眾的詢問電話，在民眾此起彼落的加價聲中，以44萬元拍出。記者邵心杰／翻攝

台南 口罩 拍賣會

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