雲林療癒選物祭上場 58家「亮販店」點亮特色產品

繼雲林推出特色商店之後，縣府今年甄選58家優質商店或獨立書店，推出「雲林亮販點」提供民眾療癒選好物，縣府文觀處將為店家懸掛「亮販店」標章，民眾可輕鬆方便選購雲林超優質的產品，包括食衣住行產品或文創工藝作品統統有，雲林縣長張麗善今天點亮「亮販店」，歡迎大家踴躍選購雲林良品。

縣長張麗善表示，疫情使民眾被迫改變原本生活型態，青山雲海已成腦海記憶；原本能觸碰的土地與農產也變成一箱箱盒裝風味；自由自在的日常也成為一種奢侈的盼望，每個人心中都需要被撫慰，希望藉由文創週的療癒選品室及療癒市集，讓大家的視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺全獲舒緩，化解壓力。

文化觀光處長陳璧君指出，雲林創意設計中心(YCDC)9月策劃的《雲林生活美學-疫情下的療癒生活》特展，展示優質好物，受熱烈迴響；文創週則延續先前的療癒特展，將主題設定為「雲林文創週X療癒選物祭」，除維持原有「療癒超市」外，更增加「療癒選品室」，引進虎尾糖、VDS東勢活力胡蘿蔔汁、虎珍堂、太日茶屋、茜花藍草等新品牌，形塑雲林新形象，讓雲林更魅力。

療癒特展包含斗南文創聚落「療癒植栽和工藝師心法」、北港文創聚落「療癒好店家vlog」、李記烏魚子「魚與熊掌」創新產品、一玄人文工作室「Nineteen Nigh-tea」、偶的家文創坊『布可思藝』布袋戲手作開發；YCDC與工藝師的雲林粉線雕、纏花體驗包與雲林溪杯墊等商品。