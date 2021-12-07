釣客抱怨雲林漁港釣魚被驅趕 縣府將規畫漁港垂釣區

漁港可不可以垂釣引發爭議，最近雲林不少釣客被「驅趕」引發不滿，紛紛投訴指漁港告示並無禁止垂釣卻被驅離，海巡署中區分署表示，漁港法禁止採捕意即垂釣，海巡人員是勸離沒驅趕也沒開罰。雲林縣府則認為只要不影響航道進出應可垂釣，將再與海巡單位溝通，訂定可依循的標準。

疫情趨緩，到海邊或漁港垂釣消遣的人增多，最近有釣客到雲林萡子寮漁港釣魚，卻遭海巡人員驅離，擔心被罰只能收拾釣具悻然離開，有人紛向縣府和漁業署官網留言投訴「漁港告示牌沒有禁止釣魚」、「到底能不能釣請給明確說法！」。

海巡署中部分署指出，依「漁港法」第18條第2項第4款規定「漁港區域內禁止採捕或養殖水產動物」違者可罰3至15萬元；雲林縣府也在縣內6處第2類漁港，設立禁止採捕的告示牌，海巡人員依法執行採取柔性勸離，並未開罰。

雲林縣共6處2類漁港，包括台子、五條港、萡子寮、台西、三條崙及金湖等，最近港域垂釣的人愈來愈多，法規與告示的解讀不同，也引發爭議。釣客建議雲林可比照台中、台南公告漁港開放釣魚的區域，才有規範可遵循。

雲林縣府農業處指出，縣府並沒有公告漁港禁止釣魚，只要不影響航道進出，不會被認定為採捕行為，垂釣就不算違規，只是海巡單位認為垂釣也算是採捕，可能是大家在認知有落差，會再與海巡單位溝通。