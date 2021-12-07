漁民用維生素益生菌養出日本高級鰻屋活鰻 鰻場揭秘

7年級生年輕養殖漁民陳國偉，在嘉義縣布袋鎮經營大岩生技養鰻場，放養日本最頂級「青口鰻」，專門供應日本及國內高級鰻屋活鰻，日本人鍾愛「4P」（(每公斤4尾以內小尾鰻魚），縣府漁業科長張建成參訪，揭開養成高品質青口鰻秘密。

陳國偉是嘉義最年輕養鰻業，以安全健康美味為理念生產優質鰻魚，台灣鰻魚大多外銷日本，尤其活鰻受日人青睞，不過日本對鰻品質要求很高，除了不能藥物殘留外，還必須是具備魚身柔軟、體表呈青藍色、富含脂肪 (23-25%)、味道鮮美沒有異味等條件優質鰻魚。

大岩生技養鰻場放養日本最頂級的青口鰻，天空藍的青口鰻是如何用心養成的？陳國偉站在投餌台，將粉料投入池中，鰻魚群瞬間蜂擁而上索餌，鰻魚背部淡藍光澤在晨光下，非常耀眼夢幻。

陳國偉將鰻魚粉加入水、鱈魚油、綜合維生素、乳酸菌、光合菌及枯草菌等益生菌，最後拌成麵團狀，投粉料餵養，鰻色與肉質、風味才會好，日本鍾愛每公斤4尾以內較小尾鰻魚，吃起來肉質綿密，帶有黏稠感且入口即化口感，皮有膠質，咀嚼有濃厚鰻香，而且刺非常軟在口中幾乎無感，才是品質上乘的鰻魚。

為提升養殖技術，養出高品質鰻魚，陳國偉參加縣府國本學堂光合菌班及教育訓練，粉料成分比例經過試驗及研究，讓鰻魚有更佳成長率、育成率及換肉率，加速養成，讓鰻魚有更好色澤及肉質風味。