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原物料上漲 台南阿堂鹹粥調漲意外爆論戰

中央社 / 台南7日電
台南知名的阿堂鹹粥調漲價格引起論戰。圖／聯合報系資料照片
台南知名的阿堂鹹粥調漲價格引起論戰。圖／聯合報系資料照片

台南知名的阿堂鹹粥調漲價格引起論戰，事後店家臉書（Facebook）雖刪文，但正反意見不一，成了今天網路和媒體的熱門話題。

阿堂鹹粥店面在中西區小西腳路口，也就是西門路和府前路交叉口舊園環旁，是台南老字號美食小吃，營業時間從清晨5時至中午12時30分，但因生意鼎盛，有時未到中午，就可看到店家賣光打烊。

未料，店家11月在臉書貼文公告價格調漲後，意外引起網路論戰；從新的價目表可看出，魚皮、魚肚、魚腸鹹粥從新台幣180元漲到200元，其他如土魠魚粥、虱目魚粥、湯品等也調漲10元至20元不等。

阿堂鹹粥宣布調漲價格，宛如捅了馬蜂窩，即使店家宣稱原物料上漲，「阿堂扛不住」，迫不得已11月17日起調整價目表，不知何故，今天卻在網路發酵，許多人出來喊「太貴」，20年來漲了3倍，更有人前往臉書留言或洗版刷一星，使得阿堂鹹粥在臉書刪文。

阿堂鹹粥調漲價格雖遭受攻擊，但還是有人力挺，一名自稱是「台南城內人」（台南清領時期舊城區居民）在臉書發文，更細數阿堂鹹粥3代發跡過程和特殊之處，他說：「怎樣，我們台南人就應該是這麼機掰」、「然後，那種沒有吃過一個攤三代的不要跟我討論台南美食」。

一名土生土長的台南舊城區居民說，他沒有吃過阿堂鹹粥，但每次路過，店家總是爆滿，他的北部朋友到台南都會去吃阿堂鹹粥，還會外帶好幾袋回北部。

他表示，台南美食多，錢又是放在自己口袋，沒人強迫一定要吃阿堂鹹粥，嫌太貴，還有其他選擇，許多咖啡廳一杯咖啡動輒150元至200元，有時還會加收1成服務費，但會喝的還是會喝，同理可證，想吃阿堂鹹粥就會吃，沒必要攻擊店家。

阿堂鹹粥因只營業到中午就打烊，目前店家還未公開發出聲明。

台南 漲價

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