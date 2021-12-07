雲林漁港不可釣魚？縣府：海巡認知有落差

雲林縣府在港區設有「禁止採捕或養殖水產動物」告示牌，海巡人員認為釣魚也是採捕，依法驅離在港區內釣客，縣府卻指海巡認知有落差，只要不在航道影響漁船進出不算採捕，可以釣魚。

雲林縣境內台子、五條港、箔子寮、台西、三條崙及金湖共6處2類漁港，常常吸引許多釣客前往釣魚。

方姓釣客今天接受中央社記者電訪時表示，日前到箔子寮漁港釣魚，遭到海巡人員以漁港不能釣魚為由「驅離」，擔心被罰錢，只好悻悻然離開。

有釣客覺得不合理，台中、台南都有公告漁港開放釣魚區域，雲林為何未開放？遂而向蘋果日報投訴。

海巡署中部分署今天發出新聞稿回應，依漁港法第18條第2項第4款規範，漁港區域內禁止採捕或養殖水產動物；雲縣府在6處第2類漁港也都設立禁止採捕的告示牌，海巡人員依法執行勸離釣客。

海巡署強調，對於釣客都採柔性勸離，至今並未開罰。

雲林縣政府農業處漁業科長賴建陞說，縣府並沒有公告漁港禁止釣魚，只要不影響航道進出不會認定是有採捕行為，海巡人員可能認為垂釣屬採捕，雙方認知有落差，縣府會再與海巡單位溝通。

農業處指出，雲林縣境內漁港歡迎民眾來釣魚，但要注意自身安全，不要影響航道進出，並請不要亂丟垃圾。