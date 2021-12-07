影／長輩用報紙自製鳥雕 栩栩如生技驚四座

嘉義縣政府衛生局今上午於吳鳳科大辦「獨創嘉義，憶智健腦」失智服務成果發表展，29個社區失智照護據點透過表演、手作等方式，呈現照護課程成果，布袋鎮龍江據點長輩用報紙製作各式鳥雕像，惟妙惟肖的工藝也讓與會者讚不絕口。

嘉義長庚醫院團隊輔導布袋鎮龍江失智據點長輩，每週3堂課製作紙雕，延緩失智失能，負責人田倩綺說，布袋不只有蚵仔，每年成群候鳥、景象壯觀，長輩們集思廣益，製作鳥紙雕，希望推廣布袋候鳥美景，讓更多人知道。

田倩綺解釋，製作紙雕先用膠水將堆疊報紙，塑形後再綑上膠帶，表面貼上細碎報紙後再上色，最後再用漂流木和在地蚵殼裝飾。長輩說，與其他學員一起學習，讓他有歸屬感，老師也很會教，課堂中和樂融融。

嘉義縣長翁章梁、衛生局長趙紋華、民雄鄉長何嘉恒等今參與成果展，會中在體操老師帶領下，用手搖鈴、沙鈴等，搭配四季紅等歌曲，與現場長輩同歡。

「每個人家中都可能有失智症長輩」，翁章梁說，失智症沒法治療但可延緩，也需要被瞭解，隨長輩年齡增長，失智機會越來越多，若不了解失智相關症狀，照顧失智患者便會非常辛苦。

嘉義縣目前有大林慈濟、長庚醫院及竹崎灣橋分院等3個失智共同照護中心及29個社區失智據點，衛生局長趙紋華說，失智症照護是長期且持續性的過程，將強化失智照護網絡並積極推展創新認知教案，用於縣內每處失智據點。