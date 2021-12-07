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影／長輩用報紙自製鳥雕 栩栩如生技驚四座

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣布袋龍江社區長輩用報紙製作鳥類紙雕，栩栩如生的作品今在失智服務成果展中展示，令包含縣長翁章梁在內的與會者驚豔。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣布袋龍江社區長輩用報紙製作鳥類紙雕，栩栩如生的作品今在失智服務成果展中展示，令包含縣長翁章梁在內的與會者驚豔。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣政府衛生局今上午於吳鳳科大辦「獨創嘉義，憶智健腦」失智服務成果發表展，29個社區失智照護據點透過表演、手作等方式，呈現照護課程成果，布袋鎮龍江據點長輩用報紙製作各式鳥雕像，惟妙惟肖的工藝也讓與會者讚不絕口。

嘉義長庚醫院團隊輔導布袋鎮龍江失智據點長輩，每週3堂課製作紙雕，延緩失智失能，負責人田倩綺說，布袋不只有蚵仔，每年成群候鳥、景象壯觀，長輩們集思廣益，製作鳥紙雕，希望推廣布袋候鳥美景，讓更多人知道。

田倩綺解釋，製作紙雕先用膠水將堆疊報紙，塑形後再綑上膠帶，表面貼上細碎報紙後再上色，最後再用漂流木和在地蚵殼裝飾。長輩說，與其他學員一起學習，讓他有歸屬感，老師也很會教，課堂中和樂融融。

嘉義縣長翁章梁、衛生局長趙紋華、民雄鄉長何嘉恒等今參與成果展，會中在體操老師帶領下，用手搖鈴、沙鈴等，搭配四季紅等歌曲，與現場長輩同歡。

「每個人家中都可能有失智症長輩」，翁章梁說，失智症沒法治療但可延緩，也需要被瞭解，隨長輩年齡增長，失智機會越來越多，若不了解失智相關症狀，照顧失智患者便會非常辛苦。

嘉義縣目前有大林慈濟、長庚醫院及竹崎灣橋分院等3個失智共同照護中心及29個社區失智據點，衛生局長趙紋華說，失智症照護是長期且持續性的過程，將強化失智照護網絡並積極推展創新認知教案，用於縣內每處失智據點。

縣府推估嘉義縣今年失智人口約9224人，衛生局去年起至2025年推動失智症行動計畫，訂定短、中、長期目標，由前端失智預防銜接醫療照護，希望延緩長輩失智。

嘉義縣新港共樂失智據點學員自製左手香香膏，搭配其他特色產品，以雜貨店形式展現學習成果。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港共樂失智據點學員自製左手香香膏，搭配其他特色產品，以雜貨店形式展現學習成果。記者莊祖銘／攝影
縣長翁章梁今參加縣府衛生局於吳鳳科大舉辦的失智服務成果發表展，體驗社區長輩自製竹槍。記者莊祖銘／攝影
縣長翁章梁今參加縣府衛生局於吳鳳科大舉辦的失智服務成果發表展，體驗社區長輩自製竹槍。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣政府衛生局今上午於吳鳳科大辦「獨創嘉義，憶智健腦」失智服務成果發表展。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣政府衛生局今上午於吳鳳科大辦「獨創嘉義，憶智健腦」失智服務成果發表展。記者莊祖銘／攝影

失智症 衛生局 嘉義

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