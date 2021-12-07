中南美洲海鮮牛肉在台南 獨一無二新經典辦桌菜色

外交部偕中華民國對外貿易發展協會及台南市政府，今天在大台南天后宮舉辦中南美洲海鮮牛肉採購成果發表暨辦桌推廣會，以在地辦桌文化，結合在地特色小吃與友邦食材，呈現融合異國風情與台南的經典菜色，為業者提供更多與國際友邦交流的貿易商機。市長黃偉哲表示，除了美食與文化上的交流，也可以讓更國家看到台南的特色城市風貌與文化。

南市新聞處表示，此次活動在協助推廣友邦食材，結合台灣特色辦桌文化，邀請2位台南知名總鋪師褔爾摩沙廚藝協會創始會長汪義勇及現任會長蔡裕峰，運用台灣食材及料理手法，結合自中南美洲友邦進口的白蝦、龍蝦、牛肉、辣椒醬、蘭姆酒、酪梨、夏威夷豆等食材，推出經典特色辦桌料理，包括魯麵羹、蝦仁捲、白菜魯及古早味米糕等，把友邦食材在地化運用，拉近與友邦的距離。

黃偉哲說，透過這次活動，將中南美洲友邦海陸生鮮，與南市的特色小吃結合，創造出獨一無二的新經典辦桌菜色，呈現台南美食的多元化與國際化，也希望將台南身為台灣美食之都的名聲推廣至國際舞台。

今日與會的貴賓有外交部國際合作及經濟事務司長蔡允中、拉丁美洲和加勒比司參事陳慧芬、中華民國對外貿易發展協會副秘書長王熙蒙、中美洲經貿辦事處主任廖鴻達、宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜、貝里斯及巴拉圭等5國駐台大使及代表等一同出席。