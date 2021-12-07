台南調解成功率85% 用溫度化解糾紛

台南市政府今天表揚績優調解委員及團體，市長黃偉哲表示，去年全市成功調解1萬件，除了法院、地檢署的幫忙，調解人員的手腕也很重要，才能化解糾紛。會中也邀請檢察官蘇榮照主講調解案件的司法實務見解，藉由共同探討與經驗交流增進專業素養與調解技巧。

黃偉哲表示，社會的人際關係難免有紛爭，解決機制除了訴諸法院，還可仰賴調解委員的協助，不但有效分擔法院的訟累，也能消弭紛爭於無形，促進社會的和諧。

他說，台南去年調解成功的案件1萬件，成功率約85%，能有此佳績，除了調解委員的手腕，也仰賴台南地方法院與地檢署對法律專業的幫忙，感謝大家協力用「有溫度」的方式解決事情及化解糾紛。

民政局表示，南市各區調解委員會受理民事及刑事告訴乃論案件，調解委員以同理心、法律專業及人情義理排解糾紛，有效解決爭端；在各區調解委員會竭心盡力付出下，去年調解1萬2千多件，有1萬516件調解成立，績效非常好。

今年共286人獲獎，其中永康區吳麗卿服務16年，獲內政部長獎；曾信凱服務處主任謝鴻斌榮獲協同調解案件績優行政院長獎；另有服務年資市長獎17人、獨任調解市長獎149人、協同調解市長獎9人、轉介調解市長獎109人。

台南市各區調解行政績效考核團體獎甲組前5名分別為永康、東區、中西區、安南區、安平區公所；團體獎乙組前5名依序為官田、白河、七股、鹽水、六甲區公所。