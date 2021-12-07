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五感體驗雲林魅力 文創週療癒選物祭啟動

中央社 / 雲林縣7日電

2021雲林文創週將於9日至12日登場，雲林縣政府今天在雲林創意設計中心舉辦開幕記者會，雲林縣長張麗善歡迎民眾參與，透過療癒好食、好物、好體驗，感受雲林文創產業魅力。

雲林縣政府今天在雲林創意設計中心舉辦「雲林文創週X療癒選物祭」開幕記者會，同時邀集通過雲林亮販點審查的店家設攤，展現各自的特色。

張麗善表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾被迫改變原本的生活型態，自由自在的日常成為一種奢侈的盼望，縣府因此舉辦文創週，藉由療癒選品室及療癒市集等系列活動，讓大家透過視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺等五感體驗，舒緩心情與壓力。

雲林文創週X療癒選物祭除維持原有的療癒超市外，更新增療癒選品室，引進新品牌如虎尾糖、VDS東勢活力胡蘿蔔汁、虎珍堂、太日茶屋、茜花藍草等，共同形塑雲林品牌形象，讓雲林更有魅力。

雲林縣府文化觀光處長陳璧君指出，今年度「雲林亮販點」甄選4種不同類型的特色店家，分別是服務亮點、環境亮點、商品亮點及文化亮點，一共有58間店家獲得認證，後續將透過策展、訪談、網路與實體行銷宣傳，解開雲林美學的神秘面紗。

雲林 文創產業

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