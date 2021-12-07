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台南永康新下水道完工 改善中華路水患

中央社 / 台南7日電

台南市永康區中華路154巷周邊因早年建商私設箱涵老舊，經常出現淹水災害，市府推動「中華路CF幹線雨水下水道工程（第2期）」今天竣工，今年7月提前通水已通過汛期考驗。

台南市政府水利局今天在永康區辦理「中華路CF幹線雨水下水道工程（第2期）」竣工典禮，台南市長黃偉哲到場巡查及勉勵相關人員。

黃偉哲致詞時表示，2018年的豪雨造成永康區154巷及216巷一帶淹水，經清查後發現是箱涵老舊坍塌被水泥堵住，導致通洪能力不足，當時的代理市長李孟諺向中央爭取新台幣1.3億元經費，將附近的下水道重新整理，也感謝營建署大力支持雨水下水道的建設。

台南市水利局長韓榮華簡報時表示，如何克服管線及交通問題是推動此工程的關鍵，施工方式沒有採用傳統明挖，而是採推進方式，影響的情況可大幅降低，工程推進長度約540公尺，在今年7月尚未完工時就已經趕工通水，也成功渡過今年7月、8月的豪雨侵襲。

黃偉哲表示，台南市目前有738公里下水道，其中638公里已經完成疏濬清疏，市府將持續治水工作，使排水系統功能越來越好，尤其永康區人口繁多，南市府會更積極重視。

台南 黃偉哲 豪雨

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