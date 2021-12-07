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影／阿里山林鐵火車具時代意義 今吊運「回嘉義老家」

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
工作人員吊掛平甲車前確認吊具。圖/林鐵及文資處提供
工作人員吊掛平甲車前確認吊具。圖/林鐵及文資處提供

阿里山林業鐵路及文化資產處原於臺鐵局苗栗鐵道文物展示館展示的SL-28蒸汽火車等5輛機關車、客車及平甲車，昨用吊載方式今上午運抵北門車庫園區，林鐵處說，回老家的列車將配合2021臺灣設計展在嘉義於園區內靜態展示。

林鐵處表示，本次吊運SL-28蒸汽火車、11403-1第一代柴油機關車、11403-5第二代柴油機關車、SPC2光復號客車及平甲6006等5輛，各具時代意義。

SL-28蒸汽火車1969年阿里山鐵路啟用柴油機關車前，為營運主力，運木材、輸送平地與高山間民生物資與農產，罕見的傘形齒輪和直立式汽缸，至今仍保有其獨特魅力。

林鐵目前仍在使用平甲車、平守車、高甲車及高守車等貨車，15F6006平甲車往昔將原木從阿里山林場運至嘉義市區，此車在林鐵的編號原為平甲6006，轉贈臺鐵局後，便套用臺鐵局編號規則改為15F6006。

民國60年代，林鐵新造的鋼體客車統一稱為「特別客車」，代號SPC (Special Passenger Car)，為車門在中間的光復號專用客車，是繼中興號後第二種具服勤員小姐的列車，其客車服務品質與行車平穩度造就了當年盛名。

為彰顯文資保存與歷史場域意義，林鐵及文資處近年運回在外車輛，包括2019年6月竹崎親水公園的SL-32蒸汽火車；同年7月嘉義公園的SL-21蒸汽火車，目前正在積極整修中，預計明年3月將重現雄姿。

這次運回的5輛展示車輛，是民國90年間陸續轉贈臺鐵局於苗栗車站旁之苗栗鐵道文物展示館展示，已駐外20年。林鐵及文資處長黃妙修說，感謝臺鐵局悉心照護，車輛保存良好，完成階段性任務。

黃妙修說，這些火車回老家後，將評估其車況，規劃配合2021臺灣設計展，在嘉義於北門車庫園區靜態展示，或未來的動態運轉，歡迎大家一起來欣賞林鐵車輛之風采。

民國60年代，林鐵新造鋼體客車SPC (Special Passenger Car)，為車門在中間的光復號專用客車，是繼中興號後第二種具服勤員小姐的列車。圖／林鐵及文資處提供
民國60年代，林鐵新造鋼體客車SPC (Special Passenger Car)，為車門在中間的光復號專用客車，是繼中興號後第二種具服勤員小姐的列車。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路及文化資產處將11403-5火車，昨用吊載方式今上午運抵北門車庫園區。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路及文化資產處將11403-5火車，昨用吊載方式今上午運抵北門車庫園區。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路及文化資產處將SL-28蒸汽火車，昨用吊載方式今上午抵北門車庫園區。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路及文化資產處將SL-28蒸汽火車，昨用吊載方式今上午抵北門車庫園區。圖／林鐵及文資處提供
林鐵及文資處工作團隊將11403-1列車放至拖板車上。圖／林鐵及文資處提供
林鐵及文資處工作團隊將11403-1列車放至拖板車上。圖／林鐵及文資處提供

嘉義 阿里山

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