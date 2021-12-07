中南美洲海鮮牛肉採購 辦桌推廣會台南共襄盛舉

2021中南美洲海鮮牛肉採購成果發表暨辦桌推廣會，今天在台南市中西區大天后宮舉行，以在地辦桌文化呈現異國風情融合台南的經典菜色，且拓展海外貿易商機。

這項活動由外交部與中華民國對外貿易發展協會、台南市政府共同舉辦。台南市長黃偉哲與宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜、貝里斯等國駐台大使及代表、外交部國際合作及經濟事務司長蔡允中等人共同出席。

今天活動請來台南褔爾摩沙廚藝協會創始會長汪義勇、現任會長蔡裕峰2名知名總鋪師掌杓，以在地辦桌文化結合台南市特色小吃與友邦食材，呈現出融合異國風情與台南的經典菜色，也為台南業者提供更多和國際友邦交流的貿易商機。

黃偉哲指出，今天活動融合傳統辦桌文化，結合中南美洲友邦海陸生鮮和台南特色小吃，創造獨一無二的新經典辦桌菜色，台南美食也能更多元及國際化，有助於吸引中南美洲遊客，提高國際市場曝光度，間接拓展海外貿易商機，將台南美食之都名聲推廣到國際舞台。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，市府積極協助企業線上拓銷國際市場，今年委託外貿協會辦理線上洽談會，6場次商洽活動共有28國、226家買主進行534場一對一採購洽談及1場前進法國線上說明會，預定創造逾新台幣3億元商機。

陳凱凌說，未來市府和中央合作採購洽談會，也將以台南優勢與新興產業的需求為主要考量，協助台南市產業在疫情期間持續搶攻全球市場。