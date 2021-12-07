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南市2旅店獲環保標章認證 累積8家成旅遊首選

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
葛洛莉旅館集團台南市榮興金鬱金香酒店走過疫情壓力，取得銅級環保標章旅館。圖／南市環保局提供
葛洛莉旅館集團台南市榮興金鬱金香酒店走過疫情壓力，取得銅級環保標章旅館。圖／南市環保局提供

環保意識抬頭，愈來愈多旅宿業注意到綠色旅遊的趨勢，葛洛莉旅館集團榮美金鬱金香酒店及榮興金鬱金香酒店，走過疫情壓力，經台南市環保局輔導，歷時9個月的努力，日前分別取得銀級及銅級環保標章旅館。

台南市環保局表示，榮美金鬱金香酒店、榮興金鬱金香酒店今年初洽詢「環保標章」認證相關事宜，2月開始接受輔導，5到8月因新冠疫情旅館業陷入寒冬，迫使暫緩認證步伐，但疫情趨緩後即加快腳步，積極的態度令人肯定。

榮美金鬱金香酒店及榮興金鬱金香酒店館內樓梯間的每盞燈都是感應式LED燈，無人走動時自動關閉，有效節約能源。業者又採數位電力控制器系統，統一管理飯店各區域溫度、用電狀況，有效減少資源浪費。另飯店支持綠色採購，並結合知名插畫家設計環保告示卡，宣導環保理念等多項環保措施。

環保局指出，取得環保標章旅館認證過程繁瑣，節水、節能、汙染防治設備等都要符合環保署訂定的規範，不同等級不同規範，還有許多資料要彙整，考驗各部門協調與配合，能獲得認證都值得稱許。

目前全台共有73家環保標章旅館，台南市有8家，分別是劍橋大飯店（台南館）、尖山埤江南渡假村、安平倆倆親子旅宿、香格里拉台南遠東國際大飯店、南科贊美酒店、台南維悅酒店、榮美金鬱金香酒店及榮興金鬱金香酒店，另提供環保住宿相關優惠環保旅店90家。

環保標章旅館或環保旅店相關資訊可上全民綠生活資訊平台- 綠色旅遊-選住環保旅宿查詢。

葛洛莉旅館集團台南市榮美金鬱金香酒店經環保局輔導，取得銀級環保標章旅館。圖／南市環保局提供
葛洛莉旅館集團台南市榮美金鬱金香酒店經環保局輔導，取得銀級環保標章旅館。圖／南市環保局提供

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