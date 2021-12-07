快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農業產業宣傳現巧思 柳營農會倉庫變歐洲城堡

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
柳營農會倉庫變裝，出自農會總幹事陳右欣發想、創意。記者謝進盛／攝影
柳營農會倉庫變裝，出自農會總幹事陳右欣發想、創意。記者謝進盛／攝影

台南市柳營區農會大變裝，將不起眼倉庫成為充滿濃郁耶誕歐風城堡，為將展開的產業文化活動暖身，更讓路過民眾為之驚豔。

柳營區農會「牛迎小鎮耶誕派對」本月在農會倉庫登場，12月連續三個周六(12/11、12/18、12/25日）下午5點至九點舉辦「感恩下午護‧牛迎小鎮耶誕派對」，每整點還會降下潔白的雪花，將民眾帶來歐洲小鎮風格聖誕市集。

「希望讓地方產業文化活動有不一樣面向。」76年次的柳營農會總幹事陳右欣，接任總幹事迄今顛覆一些傳統思維推廣農業，這次農會倉庫「變裝」也是出自她的發想、創意，將單調倉庫外牆釘上木板、彩繪成歐洲城堡建築搭配士兵站崗等圖案，同時活動結束也會保留這些設施，讓大小朋友欣賞，也達到農會產業宣傳效果。

柳營農會表示，本周六11日下午5點展開，晚上7點有耶誕點燈儀式，邀請木棉道民歌演唱，晚上9點有耶誕老公公送禮。

18日下午5點起還有「聖誕Battle 」活動有專業及舞蹈演出及聖誕cosplay走秀，還有神秘聖誕老公公來贈送禮物。

25日聖誕節當天將舉辦「聖誕瘋馬戲」專業馬戲表演，聖誕市集活動中有柳丁販售及DIY活動，如牛奶湯圓、牛奶奶酪及農會最熱銷的五行元氣小饅頭組，依時段發放品嚐嘗券給民眾兌換。

醫護人員除優先發送，憑相關工作證件在柳營農會田媽媽活動當天享有全館9折優惠，民眾也能在田媽媽及柳營農會全家超商，當日消費滿200送摸彩券1張，希望強化柳營區鮮乳品牌形象，也讓民眾能了解屬於在地特色的文化產業。

產業宣傳現巧思有，台南柳營農會倉庫變歐洲城堡。記者謝進盛／攝影
產業宣傳現巧思有，台南柳營農會倉庫變歐洲城堡。記者謝進盛／攝影
柳營區農會「牛迎小鎮耶誕派對」系列活動。圖／農會提供
柳營區農會「牛迎小鎮耶誕派對」系列活動。圖／農會提供
台南市柳營區農會大變裝，將不起眼倉庫成為充滿濃郁耶誕歐風城堡。記者謝進盛／攝影
台南市柳營區農會大變裝，將不起眼倉庫成為充滿濃郁耶誕歐風城堡。記者謝進盛／攝影
柳營農會推廣的「旭日橙」去年搶購熱潮。圖 ／農會提供
柳營農會推廣的「旭日橙」去年搶購熱潮。圖 ／農會提供

農會 派對

延伸閱讀

南投鹿谷鄉今年冬茶繳茶5025件 全部送茶改場DNA分子鑑定

板橋農會理事長郭進源遭控詐貸 檢證實接獲告發調查中

星巴克全新「繽紛派對奶霜星冰樂」12/8上市！夢幻級「草莓戚風蛋糕」秒飛日本過聖誕

影／台東縣打疫苗送秀泰電影票或農會禮券 今明各200張

相關新聞

嘉市賣場百貨周末打莫德納 送200元禮券另加碼電影票

催打莫德納疫苗，嘉義市政府今天宣布本周末在賣場、百貨設施打站，符合第1到3劑民眾，接種就送200元家樂福禮券；周六在家樂...

男登玉山見自己「臉歪嘴斜」疑中風 12人小組摸黑救援

來自苗栗67歲陳姓男子今天上午9點，與3名男性友人結伴欲登玉山群峰，晚間入住排雲山莊時發現自己臉歪嘴斜、行動遲緩，去電醫...

地下口罩工廠被查獲 台南分署二拍口罩機34萬拍出

台南地檢署去年底起偵辦地下工廠製造口罩，陸續查扣口罩製造機及相關原物料，8月間進行第1次拍賣，因無人應買而流標，行政執行...

釣客抱怨雲林漁港釣魚被驅趕 縣府將規畫漁港垂釣區

漁港可不可以垂釣引發爭議，最近雲林不少釣客被「驅趕」引發不滿，紛紛投訴指漁港告示並無禁止垂釣卻被驅離，海巡署中區分署表示...

原物料上漲 台南阿堂鹹粥調漲意外爆論戰

台南知名的阿堂鹹粥調漲價格引起論戰，事後店家臉書（Facebook）雖刪文，但正反意見不一，成了今天網路和媒體的熱門話題

漁民用維生素益生菌養出日本高級鰻屋活鰻 鰻場揭秘

7年級生年輕養殖漁民陳國偉，在嘉義縣布袋鎮經營大岩生技養鰻場，放養日本最頂級「青口鰻」，專門供應日本及國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。