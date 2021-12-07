農業產業宣傳現巧思 柳營農會倉庫變歐洲城堡

台南市柳營區農會大變裝，將不起眼倉庫成為充滿濃郁耶誕歐風城堡，為將展開的產業文化活動暖身，更讓路過民眾為之驚豔。

柳營區農會「牛迎小鎮耶誕派對」本月在農會倉庫登場，12月連續三個周六(12/11、12/18、12/25日）下午5點至九點舉辦「感恩下午護‧牛迎小鎮耶誕派對」，每整點還會降下潔白的雪花，將民眾帶來歐洲小鎮風格聖誕市集。

「希望讓地方產業文化活動有不一樣面向。」76年次的柳營農會總幹事陳右欣，接任總幹事迄今顛覆一些傳統思維推廣農業，這次農會倉庫「變裝」也是出自她的發想、創意，將單調倉庫外牆釘上木板、彩繪成歐洲城堡建築搭配士兵站崗等圖案，同時活動結束也會保留這些設施，讓大小朋友欣賞，也達到農會產業宣傳效果。

柳營農會表示，本周六11日下午5點展開，晚上7點有耶誕點燈儀式，邀請木棉道民歌演唱，晚上9點有耶誕老公公送禮。

18日下午5點起還有「聖誕Battle 」活動有專業及舞蹈演出及聖誕cosplay走秀，還有神秘聖誕老公公來贈送禮物。

25日聖誕節當天將舉辦「聖誕瘋馬戲」專業馬戲表演，聖誕市集活動中有柳丁販售及DIY活動，如牛奶湯圓、牛奶奶酪及農會最熱銷的五行元氣小饅頭組，依時段發放品嚐嘗券給民眾兌換。