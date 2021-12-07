阿里山火車站可接種疫苗 打莫德納送嘉義米
嘉義縣衛生局今天開始在海拔2216公尺高的阿里山火車站設站，為民眾接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）莫德納（Moderna）疫苗，接種民眾可獲贈健康米，預計持續到月底。
嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，從7日起在阿里山國家森林遊樂區阿里山火車站設置接種站，專門為民眾施打莫德納疫苗，在此接種者可獲得600公克嘉義生產的健康米，遊阿里山也可顧健康。
嘉義縣衛生局疾管科長李昭瑢接受中央社記者訪問表示，在阿里山火車站設接種站，是為了引起民眾注意疫苗仍在接種，活動預計持續到月底；另外在阿里山遊樂區內的香林衛生所，也提供AZ（阿斯特捷利康）、輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，供民眾施打。
李昭瑢說，嘉義縣完整接種2劑COVID-19疫苗的縣民，今天可望衝破6成，衛生局設定的目標是農曆年前達到7成。
嘉義縣衛生局長趙紋華呼籲民眾，要完整接種2劑疫苗，滿5個月以上追加第3劑，才能提升整體防疫力。
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