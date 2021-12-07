快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣府變歌廳秀 翁章梁沈文程合唱為老戲院表演開幕

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義大林鎮萬國戲院老戲院活化，18日周六起周周登場「老戲院‧新舞台」系列活動，萬秀天王豬哥亮大兒子謝順福(右)穿父親生前招牌裝扮，與妹妹謝金晶(左)在縣府主持開幕宣傳。記者魯永明／攝影
嘉義大林鎮萬國戲院老戲院活化，18日周六起周周登場「老戲院‧新舞台」系列活動，萬秀天王豬哥亮大兒子謝順福(右)穿父親生前招牌裝扮，與妹妹謝金晶(左)在縣府主持開幕宣傳。記者魯永明／攝影

嘉義縣大林鎮萬國戲院老戲院活化，影視音計畫獲文化部補助，18日周六起周周登場「老戲院‧新舞台」系列活動，由萬秀天王豬哥亮大兒子謝順福策畫，上午謝順福穿父親生前招牌裝扮，與妹妹謝金晶，在縣府主持開幕宣傳，縣長翁章梁與金曲獎最佳方言男歌手沈文程合唱，縣府變身「豬哥亮歌廳秀」，精彩歌舞表演，帶來熱鬧歡樂。

謝金晶開唱暖場，翁章梁與沈文程合唱沈的成名曲「漂撇七逃人」，五年級生的翁欲罷不能，又與沈文程合唱70年代沈的成名曲「心事誰人知」，獲熱烈掌聲，翁章梁帶來賓宣告「老戲院‧新舞台」活動啟動，許多員工及洽公民眾駐足觀賞。

萬國戲院是6、70年代戲院，是台灣戲院文化史不可缺少一塊拼圖，今年以「老戲院‧新舞台」為活動概念，讓萬國不僅乘載豐富歷史意涵，成為培育創意、發展文化新力量的平台。

18日起周周登場的「老戲院‧新舞台」活動，由謝順福策畫，串聯「舞台新芽-明日看我」、「黃金風華-民歌時代演唱會」、「黃金風華-經典老歌新唱」、「老台新藝-實驗小劇場」等12個舞台，邀請不同世代歌手及表演團體演出。

翁章梁說，萬國老戲院活化再生，讓大家重溫過去美好時光，是嘉縣重要文化據點，縣府投注發展量能，翻轉萬國能量，以經典揉合新秀，形塑在地藝文聚落，延伸體驗大林國際慢城魅力！

邀請知名民歌手王夢麟、張秀卿、李明德、錦雯、蔡承融、王瑞瑜、郭芝吟、張宸安、呂學翰等，不同世代歌手及表演團體演出，今年度規畫多元有趣集客活動，邀請老中青不同世代共襄盛舉。活動18日起至明年2月26日止，活動免費入場，活動資訊詳見：「老戲院‧新舞台」臉書粉絲專頁，網址https://pse.is/3ucnmg。

嘉義大林鎮萬國戲院老戲院活化，18日起周周登場「老戲院‧新舞台」系列活動，縣府開幕宣傳，縣長翁章梁(右二)與金曲獎最佳方言男歌手沈文程(左)合唱，縣府變身「豬哥亮歌廳秀」。記者魯永明／攝影
嘉義大林鎮萬國戲院老戲院活化，18日起周周登場「老戲院‧新舞台」系列活動，縣府開幕宣傳，縣長翁章梁(右二)與金曲獎最佳方言男歌手沈文程(左)合唱，縣府變身「豬哥亮歌廳秀」。記者魯永明／攝影
嘉義大林鎮萬國戲院老戲院活化，18日周六起周周登場「老戲院‧新舞台」系列活動，縣長翁章梁帶來賓宣告「老戲院‧新舞台」活動啟動。記者魯永明／攝影
嘉義大林鎮萬國戲院老戲院活化，18日周六起周周登場「老戲院‧新舞台」系列活動，縣長翁章梁帶來賓宣告「老戲院‧新舞台」活動啟動。記者魯永明／攝影
嘉義大林鎮萬國戲院老戲院活化，18日周六起周周登場「老戲院‧新舞台」系列活動，萬秀天王豬哥亮大兒子謝順福穿父親生前招牌裝扮，與妹妹謝金晶，在縣府主持開幕宣傳。記者魯永明／攝影
嘉義大林鎮萬國戲院老戲院活化，18日周六起周周登場「老戲院‧新舞台」系列活動，萬秀天王豬哥亮大兒子謝順福穿父親生前招牌裝扮，與妹妹謝金晶，在縣府主持開幕宣傳。記者魯永明／攝影

翁章梁 劇場

延伸閱讀

女權抬頭 嘉義縣人事、教育和社會3首長女性擔任

朝淨零碳排銀行目標前進 玉山金控收購嘉縣綠電

黑面3媽邀新港北港媽觀禮 賴清德參加嘉六興橋改建動土

義竹鄉亮麗新地標義竹人廣場今啟用 翁章梁回鄉說故事

相關新聞

嘉市賣場百貨周末打莫德納 送200元禮券另加碼電影票

催打莫德納疫苗，嘉義市政府今天宣布本周末在賣場、百貨設施打站，符合第1到3劑民眾，接種就送200元家樂福禮券；周六在家樂...

男登玉山見自己「臉歪嘴斜」疑中風 12人小組摸黑救援

來自苗栗67歲陳姓男子今天上午9點，與3名男性友人結伴欲登玉山群峰，晚間入住排雲山莊時發現自己臉歪嘴斜、行動遲緩，去電醫...

地下口罩工廠被查獲 台南分署二拍口罩機34萬拍出

台南地檢署去年底起偵辦地下工廠製造口罩，陸續查扣口罩製造機及相關原物料，8月間進行第1次拍賣，因無人應買而流標，行政執行...

釣客抱怨雲林漁港釣魚被驅趕 縣府將規畫漁港垂釣區

漁港可不可以垂釣引發爭議，最近雲林不少釣客被「驅趕」引發不滿，紛紛投訴指漁港告示並無禁止垂釣卻被驅離，海巡署中區分署表示...

原物料上漲 台南阿堂鹹粥調漲意外爆論戰

台南知名的阿堂鹹粥調漲價格引起論戰，事後店家臉書（Facebook）雖刪文，但正反意見不一，成了今天網路和媒體的熱門話題

漁民用維生素益生菌養出日本高級鰻屋活鰻 鰻場揭秘

7年級生年輕養殖漁民陳國偉，在嘉義縣布袋鎮經營大岩生技養鰻場，放養日本最頂級「青口鰻」，專門供應日本及國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。