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嘉縣府變歌廳秀 翁章梁沈文程合唱為老戲院表演開幕
嘉義縣大林鎮萬國戲院老戲院活化，影視音計畫獲文化部補助，18日周六起周周登場「老戲院‧新舞台」系列活動，由萬秀天王豬哥亮大兒子謝順福策畫，上午謝順福穿父親生前招牌裝扮，與妹妹謝金晶，在縣府主持開幕宣傳，縣長翁章梁與金曲獎最佳方言男歌手沈文程合唱，縣府變身「豬哥亮歌廳秀」，精彩歌舞表演，帶來熱鬧歡樂。
謝金晶開唱暖場，翁章梁與沈文程合唱沈的成名曲「漂撇七逃人」，五年級生的翁欲罷不能，又與沈文程合唱70年代沈的成名曲「心事誰人知」，獲熱烈掌聲，翁章梁帶來賓宣告「老戲院‧新舞台」活動啟動，許多員工及洽公民眾駐足觀賞。
萬國戲院是6、70年代戲院，是台灣戲院文化史不可缺少一塊拼圖，今年以「老戲院‧新舞台」為活動概念，讓萬國不僅乘載豐富歷史意涵，成為培育創意、發展文化新力量的平台。
18日起周周登場的「老戲院‧新舞台」活動，由謝順福策畫，串聯「舞台新芽-明日看我」、「黃金風華-民歌時代演唱會」、「黃金風華-經典老歌新唱」、「老台新藝-實驗小劇場」等12個舞台，邀請不同世代歌手及表演團體演出。
翁章梁說，萬國老戲院活化再生，讓大家重溫過去美好時光，是嘉縣重要文化據點，縣府投注發展量能，翻轉萬國能量，以經典揉合新秀，形塑在地藝文聚落，延伸體驗大林國際慢城魅力！
邀請知名民歌手王夢麟、張秀卿、李明德、錦雯、蔡承融、王瑞瑜、郭芝吟、張宸安、呂學翰等，不同世代歌手及表演團體演出，今年度規畫多元有趣集客活動，邀請老中青不同世代共襄盛舉。活動18日起至明年2月26日止，活動免費入場，活動資訊詳見：「老戲院‧新舞台」臉書粉絲專頁，網址https://pse.is/3ucnmg。
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