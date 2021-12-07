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超可愛的「豐田阿嬤」舞團 演活了雲林社造嘉年華會

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林大埤豐田社區一群阿嬤組成的「豐田阿嬤」東洋演歌團，深受歡迎，連縣長張麗善都忍不住搶著和超可愛的阿嬤合照。記者蔡維斌／翻攝
雲林大埤豐田社區一群阿嬤組成的「豐田阿嬤」東洋演歌團，深受歡迎，連縣長張麗善都忍不住搶著和超可愛的阿嬤合照。記者蔡維斌／翻攝

雲林社造嘉年華在虎尾鎮建國眷村熱鬧登場，來自全縣45個社區推出超過2000項文創、美食，齊聚大車拼，故事時光機啟開了雲林老故事，今年嘉年華走東洋風，一群和服紙傘阿嬤，演歌的喬段，吸引全場目光，融合現代與復古的盛會，創意十足，滿足了所有人的味蕾和視覺。

西螺廣興「阿善師」子弟兵個個神勇，拳術武棍，刀拳對陣，為嘉年華拉開幕，接著大埤「豐田阿嬤」登場，一襲和服東洋舞伎裝扮，在一曲「蝴蝶姑娘」演歌聲中，阿嬤舞群，手持紙傘半遮臉，輕步曼妙，一個個出場，台下尖叫加口哨大喊「卡哇尹！媽媽桑」。

這群東洋阿嬤徐娘半老，風韻猶存，可愛舞步，台下笑翻天，連縣長張麗善都忍不住搶著和超可愛的「豐田阿嬤」合照，成了最紅的舞團，也炒熱全場氣氛。

張麗善說，社造嘉年華會集結45個社區、10個公所多達50個單位成果展，超過2000種美食和工藝展出，精彩絕倫，不論文創或「手路菜」美食，看得出社區臥虎藏龍人才濟濟，展現活力和創意。

縣長帶領縣議員黃美瑤、陳俊龍、蔡東富、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘走進市集攤區，留下劃時代的合影。張麗善說，社造是由下而上的公共參與，不分年齡、男女老幼，社區集體打造美好家園和大家分享喜悅，展現社造核心價值。

文觀處長陳璧君說，今年除七大主題，「時代故事牆」回顧雲林社造30年的歷程，相當動人，各社區的劇場演活了自己的故事，說書人用「故事製造機」演故事，更具特色。

土庫越港炭火爆汁鹹豬肉、斗南田頭ＱＱ粿包、斗南舊社烏殻筍湯、古坑大埔回甘醬筍、斗六林頭青草茶、社會關懷協會南洋思鄉菜、崙背枋南鮮奶鹹甜大福、莿桐孩沙里滷肉飯和麻園芝麻米糊、華武壟觀光導覽協會黑糖糕、友善吉品生技現炸杏鮑菇、四湖萡子寮軟絲大丸、虎尾眷村再造協會老麵空氣餅、虎尾北溪水煮番麥和安溪阿嬤安心油飯、西螺廣興蕃薯干飯、華山休閒農區陶壺咖啡、斗南靖興素麵線糊和新光粿草仔粿，全是私藏美食。

社造故事牆寫錄數十年的社造故事。記者蔡維斌／翻攝
社造故事牆寫錄數十年的社造故事。記者蔡維斌／翻攝
社造成果嘉年華會超熱鬧，雲林縣長張麗善帶領留下劃時代的合影。記者蔡維斌／翻攝
社造成果嘉年華會超熱鬧，雲林縣長張麗善帶領留下劃時代的合影。記者蔡維斌／翻攝
雲林社造嘉年華在虎尾鎮建國眷村熱鬧登場。記者蔡維斌／翻攝
雲林社造嘉年華在虎尾鎮建國眷村熱鬧登場。記者蔡維斌／翻攝
雲林大埤豐田社區一群阿嬤組成的「豐田阿嬤」東洋演歌團，深受歡迎。記者蔡維斌／翻攝
雲林大埤豐田社區一群阿嬤組成的「豐田阿嬤」東洋演歌團，深受歡迎。記者蔡維斌／翻攝

阿嬤 雲林

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