超可愛的「豐田阿嬤」舞團 演活了雲林社造嘉年華會

雲林社造嘉年華在虎尾鎮建國眷村熱鬧登場，來自全縣45個社區推出超過2000項文創、美食，齊聚大車拼，故事時光機啟開了雲林老故事，今年嘉年華走東洋風，一群和服紙傘阿嬤，演歌的喬段，吸引全場目光，融合現代與復古的盛會，創意十足，滿足了所有人的味蕾和視覺。

西螺廣興「阿善師」子弟兵個個神勇，拳術武棍，刀拳對陣，為嘉年華拉開幕，接著大埤「豐田阿嬤」登場，一襲和服東洋舞伎裝扮，在一曲「蝴蝶姑娘」演歌聲中，阿嬤舞群，手持紙傘半遮臉，輕步曼妙，一個個出場，台下尖叫加口哨大喊「卡哇尹！媽媽桑」。

這群東洋阿嬤徐娘半老，風韻猶存，可愛舞步，台下笑翻天，連縣長張麗善都忍不住搶著和超可愛的「豐田阿嬤」合照，成了最紅的舞團，也炒熱全場氣氛。

張麗善說，社造嘉年華會集結45個社區、10個公所多達50個單位成果展，超過2000種美食和工藝展出，精彩絕倫，不論文創或「手路菜」美食，看得出社區臥虎藏龍人才濟濟，展現活力和創意。

縣長帶領縣議員黃美瑤、陳俊龍、蔡東富、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘走進市集攤區，留下劃時代的合影。張麗善說，社造是由下而上的公共參與，不分年齡、男女老幼，社區集體打造美好家園和大家分享喜悅，展現社造核心價值。

文觀處長陳璧君說，今年除七大主題，「時代故事牆」回顧雲林社造30年的歷程，相當動人，各社區的劇場演活了自己的故事，說書人用「故事製造機」演故事，更具特色。