影／台南永康中華下水道完工 大雨必淹區有望解決

台南市中華路永康區路段大雨經常淹水，三年前老舊地下排水管爆裂更是造成永康中華路一帶大淹水高達半公尺慘況；市政府為了解決淹水問題，興建「中華路C F幹解雨水下水道」完工，今天舉辦啟用典禮。市長黃偉哲感謝中央補助及前代理市長李孟諺積極爭取預算，今年7月還沒有全段完工打通幹管輸送部分排水、8月豪大雨就沒有淹水。

在地市議員李鎮國、成功里長曾文俊都感謝市府、為數以萬計往來人車及當地民眾解決水患之苦，完工後不但中華路沿線，連同網寮地區，中山南北路一帶居民都受惠。

黃偉哲說，未來中華路92巷還會設立支線、徹底解決當地易淹水問題。台南市雨水下水道、汙水下水道都會全力推動來做，「即使是做在地面下、民眾看不到、大家沒有辦法在上面題字，但是能夠改善市民的生活品質，這是市政府應該做的。」

這項工程要埋設直徑達2公尺的大排水管，施工最大的困難是開挖地下管線及主幹道中華路交通影響。水利局表示，設計時就考量當地管線交通及商業狀況，施工沒有採傳統明挖方式，改用分段推進方式降低影響，今年七月還沒有完工就先通水、成功度過7月30日、8月1日連日豪雨。

市府水利局表示，永康區中華路154巷及216巷有早期地下排水箱涵，因老舊先前大雨坍塌無法排泄洪水，致周邊地區淹水危害許多民眾；為解決淹水問題；內政部營建署補助1億3千萬元開闢這條新地下排水幹線。第二期工程在去年1月31日開工。 台南永康中華路雨水下水道完工、周邊大雨必淹地區慘況有解。記者周宗禎／攝影 台南永康中華路雨水下水道完工、周邊大雨必淹地區慘況有解。記者周宗禎／攝影

台南永康中華路雨水下水道完工、周邊大雨必淹地區慘況有解。記者周宗禎／攝影