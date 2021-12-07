台南2黑面琵鷺肉毒桿菌中毒 治療康復野放

台灣黑面琵鷺保育學會志工11月在台南市七股區頂山鹽灘地發現2隻肉毒桿菌中毒的黑面琵鷺，經救治恢復健康，分別繫上編號N 13、N14腳環後，今天在原發現地點附近野放。

台灣黑面琵鷺保育學會志工黃世昌於11月13、14日連續2天，各於台南七股頂山鹽灘發現1隻癱倒的黑面琵鷺，於第一時間救援，隨後送至台南市野鳥學會義診醫院慈愛動物醫院金華院進行救治，診斷為肉毒桿菌中毒，經治療後恢復健康，再送到特生中心訓練，由獸醫師評估可進行野放。

台南市長黃偉哲與保育團體代表於上午前往七股頂山鹽灘地附近的賞鳥亭，野放這2隻恢復健康的黑面琵鷺。

黃偉哲表示，感謝黑面琵鷺保育學會及慈愛動物醫院等單位的救治，讓黑琵N13、N14不到1個月就恢復健康，可早日回歸族群。另外，昨日又發現1隻肉毒桿菌中毒的黑面琵鷺，也會努力協助醫治相關事宜，期待使黑面琵鷺族群更壯大。

黃偉哲表示，為避免黑面琵鷺感染肉毒桿菌死亡，籲請民眾發現有活動力減弱個體，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形時，立即通知台南市政府農業局，聯絡電話06-6321731，或立即搶救並送慈愛動物醫院醫治，縮短救援及救治時間。