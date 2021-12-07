雲農專輯／盈盈農圃高山段木香菇 米其林主廚也青睞

來到海拔1,250公尺的雲林縣古坑鄉草嶺村的石壁聚落，盈盈農圃的爐灶飄散著濃郁香氣；以龍眼木低溫60度烘烤2天2夜，正是高山段木香菇散發松露般香氣的秘訣，吸引米其林主廚指名使用。

從職場白領，轉身成為菇農，來自古坑鄉石壁村、48歲的吳如瀅，夜巡菇寮，燈下抓害蟲，弓著身子採菇，還要不時地翻動每根重達100公斤的沉重段木。尤其是翻動段木的粗活，反覆一整天下來，腰桿子都挺不起來了，常得看醫生復健，但「顧客的回餽」是她能一直堅持下去的理由。

古坑石壁海拔高，早晚溫差大，午後雲霧繚繞，這樣的地理條件成為段木香菇最舒適的生長空間，夏天最高溫度平均不超過26度，冬天氣溫較低時會讓香菇成長的速度緩慢，口感更加紮實飽滿，乾冷時還會裂開形成花菇，加上水質是引用純淨的山泉水，即使以太空包栽培也保有厚實口感。

30年前的石壁，幾乎仍家家戶戶栽培段木香菇，隨著禁止伐木及種茶興起等因素沒落。吳如瀅接續公婆守著石壁最後一家段木香菇寮，開發通路走得艱辛。剛開始夫妻倆是跟著遊覽車路線，接著跑古坑休息站，後來申請慈心有機認證，得以進軍里仁等小農市集；他們還常征戰臺北「希望廣場」，早期一家4口還須克難夜宿車上節省經費。

直到2018年，她獲得雲林縣政府推薦，當選第31屆全國模範農民，辛苦有了美麗果實。她直言，那一年當選全國模範農民與雲林縣十大菁英農民，產品同時獲得雲林縣政府輔導並通過「雲林良品」的審查，接踵而至的肯定成了她菇農生涯的分水嶺。她強調，「雲林良品」門檻很高，相對的提升了盈盈農圃的知名度與信賴度，商機也上門了。

除了低溫烘焙段木香菇的特色產品之外，盈盈農圃的乾猴頭菇品質優於進口，新鮮猴頭菇更具市場優勢。一開始，是臺中米其林一星餐廳Forchetta主廚Max，來電洽購段木鮮香菇。Max告訴她，新鮮的段木菇片散發松露般的香氣，他就以鱘龍魚佐段木生菇片。Max偶爾也自己上山，發現她也成功地以太空包栽培猴頭菇之後，即加訂猴頭菇且持續至今。

高山猴頭菇生長良好且富含猴頭菇素，就連名廚江振誠的米其林二星餐廳RAW也前來採買；接著是「主婦聯盟」長期訂購。陸續有知名餐廳Orchid Restaurant蘭指定猴頭菇；寒舍艾美長期合作，還有米其林一星餐廳山海樓、臺北「壽司芳」名店名廚的訂單，讓她信心大振，決心擴大規模，從月產1公噸7、8000包太空，到現在2萬6000包且終年可採收，並穩定供貨。

隨著食安意識抬頭，加上近1年來疫情帶來的衝擊，帶動了菇市場需求。目前已有通路商洽談供貨給知名量販通路、美式賣場等，另外，乾猴頭菇預定也上架里仁。她預期今年猴頭菇目標是5萬2000包太空包投入生產。

儘管如此，她仍勤於拜訪同業，精進技術，也樂見返鄉青年投入養菇。她認為，山村農民合作將創造互利並且緩解缺工問題。她同時希望政府能協助整合不同農特產品共同運銷，帶著更多「雲林良品」打進國際市場。

雲林縣政府積極鼓勵青年迴游，投入農業，為地方注入創意與活力。面對全球化市場與消費者意識抬頭，同時為免青農孤軍奮戰，雲林縣政府透過認證機制，優選在地特色農產品、安心加工品、文創商品及悠遊場域，協助導入「雲林良品」品牌，提高產品附加價值與市場區隔。