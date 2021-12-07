雲農專輯／陳國明以智能穩定洋桔梗生產 提高競爭力

雲林縣虎尾鎮農會花卉產銷班第四班主要種植洋桔梗，多年來憑著日益精進的設施與栽培技術，在鮮切花外銷日本與內銷市場，坐擁一席之地，班長陳國明甚至入股日商，從貿易的視角全面性地掌握市場，積極引領更多青壯農民打團體戰，克服土地取得不易與人力不足困境，爭取更多商機。

「市場一直都在！」曾獲選2010年雲林縣十大農業先生的陳國明表示，要掌握市場優勢，必須先計畫性生產。這也是他多年來的追求，確保穩定的銷售與獲益。他強調，顧客的滿意度就是品質！穩定，就是競爭力；洋桔梗就是高度競爭力的花卉，也將是能夠取代玫瑰花的切花品種。

陳國明擁有國際先進技術的智能溫室種苗場，除了最早引進的以色列節能滴灌系統，還有全套荷蘭開發的Priva Compact電腦控制系統，這正是穩定生產的保證；系統將白天均溫調控在25到27度、夜溫15到16度，更設置日本製的二氧化碳製造機，確保植物快速生長。

「農業絕對是科學。」他指出，種苗栽培從數據收集、分析到管理，包括晴雨天與白天黑夜的各項條件都在調控之中，務農不再是傳統的「看天」吃飯，而是靠著「設施」吃飯。

過去臺灣洋桔梗種苗主要仰賴進口，直到15年前，臺灣終於育苗成功。而陳國明就是自己育苗、生產的最佳範例，溫室種苗場裡，不同生長期的花苗不受季節與天候限制，依序一批批地出貨，利用現代農業設施進行的計畫性生產，帶來終年供貨穩定及收益。他印證了農業絕對可以創造進口替代，同時能出口行銷國際。

1997年陳國明以虎尾鎮農會草根大使身分赴日本觀摩，讓他對現代化農業有了初淺概念。他很感念臺灣花卉公司初成立那個年代，常帶著年輕人出國考察，深深地啟發他和年輕夥伴們，並嘗試改變，因此引進設施，希望進一步確保品質與穩定供貨。

初期種植洋桔梗，是以「夏菜冬花」模式經營。隨著設施與科技精進，成功突破連作障礙，虎尾近年轉型為終年有苗有花的單一花卉專業區。這一路走了快20年！他欣喜地說，「洋桔洋讓我們看到農業新未來。」

陳國明為進一步更精準掌握市場，直接入股日商。他設立京品園藝股份有限公司，企業化經營洋桔梗花卉產銷並持續斥巨資擴充設施。全國最興盛時期（2013年）曾經年出口1,000萬支洋桔梗，近年逐漸萎縮，去年最新數字顯示總出口數為350萬支；虎尾仍維持約50萬支。4至11月的內銷季，虎尾年銷售約350萬至400萬支。

花卉市場正面臨全球新冠疫情下的寒冬。每年12月至翌年3月是外銷季，去年以來外銷一度停滯。陳國明極力扭轉局面，剛畢業的女兒陳昱彣即刻啟動電商平臺，透過物流配送花束，拉抬內銷買氣，向新的通路模式投石問路。

蝴蝶蘭、文心蘭、洋桔梗、國蘭等花卉為雲林縣重要外銷產業，主要外銷日本、韓國等地。近來全球新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊花卉外銷，縣府積極向農委會爭取推動花卉產業振興計畫，與農會及花農合作，採購雲林花卉，順勢利用七夕妝點火車站等縣內公共設施，協助花卉銷售並保障農民收益，也希望國人欣賞美麗花卉佈置之餘，能提增購買意願。

縣府除了行文公司行號、機關團體，推介雲林花卉，成功帶動了一波國內買氣，也協助開通電商直銷的通路趨於穩定，消費者透過電商平臺購買新鮮花束，可望成為花卉市場的新興通路。