荔枝椿象害蟲卵片停止收購 果農不解「說停就停」

連續2年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，農委會防檢局補助縣府在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，農民反應熱烈，連非農民也搶收卵片，防治成效雖佳卻造成預算透支，加上有地方政府反映部分農民為採摘卵片，不進行防治管理，防檢局評估，明年停止收購。

防檢局調整為擴大辦理生物防治面積，新增補助免登記植物保護資材(皂鹽)防治，由縣市政府因地制宜，規畫整合防治。下月防治期，停止收購，部分果農民失望，擔心荔枝椿象反撲，當初防檢局說收購有效， 卻說停就停，讓人不解。

嘉大植物醫學系助理教授林明瑩說，荔枝椿象對荔枝、龍眼危害大，停止收購，農民要落實清除果園卵塊，避免果樹受害，防治策略要整體用化學、物理、生物防治，加上無人植保機空中噴灑防治，才能有效消除初齡弱蟲。

防檢局說，防治主採清園整枝、物理、生物及化學防治等整合性防治，荔枝椿象野外族群數量龐大，防治策略主要保障農業區生產安全，並非撲滅，考量部分廢棄果園人工不易進入、龍眼樹勢較高、採摘卵片人身安全，有地方政府反映部分農民為採摘卵片，不進行防治管理，以及長期整體降低害蟲密度效益，收購停止。

縣府農業處說，收購葉片至少要有10顆蟲卵，年初原訂目標17萬片，短短1個月就收購逾57萬片，經費不足近2百萬元，追加預算，卵片收購最多中埔鄉有戶民眾全家5人，天天採蟲卵片，不到1個月繳交9萬5千片，進帳47萬元最多。

配合防檢局調整防治策略，委託農會補助辦理化學防治，另委託鄉鎮公所辦理生物防治，釋放天敵平腹小蜂，新增免登記植物保護資材(皂鹽)防治，針對大面積廢棄園區，搭配無人機噴灑藥劑防治。