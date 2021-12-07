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台南知名點心店椿之味驚傳歇業 業者：另找地點

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南知名的在地點心店家椿之味青年總店即將歇業。圖／椿之味臉書
台南知名的在地點心店家椿之味青年總店即將歇業。圖／椿之味臉書

台南市中西區知名的薏仁點心店家「椿之味」傳出12月20日將歇業，許多老顧客相當不捨，近日紛紛前往購買，做最後的回顧，業者表示，主要是因為店面老舊，想要更新地點重新經營，才會在20日後暫時歇業，「不是不做了啦」，之後找到新的店面會盡快以新的面貌與大家見面，而安平店則沒有變動。

位在青年路上的椿之味經營已經23年，是許多台南人從小吃到大的美味點心，店內販售各種薏仁甜點，近年又新增的養生包子、薏仁簡餐等，由於用料實在，餐點又走健康路線，相當受歡迎，近年才又在觀光客雲集的安平區安平路上開設分店，許多觀光客到安平除了會吃知名的豆花，也會來一碗台南在地點心薏仁品嘗一番。

青年總店最近張貼即將歇業的告示，引起消費者的一陣緊張，紛紛在網路上表達不捨，「從小吃到大」、「生意不是很穩定嗎？怎麼不做了」、「疫情應該沒影響啊」、「太突然了」

業者表示，並不是永久歇業，而是打算換地點經營，現有的店面是租的，因為是畸零地，店面狹小，而且20多年來設備都沒有大幅度更新，因為最近想整修，討論結果決定乾脆換地點經營，目前新店還沒有找好，不過仍會在中西區，服務原來的老顧客。

業者表示，最近雖然許多原物料都漲價，但目前並沒有打算調整售價，而新的店面會有一些新的餐點，希望給消費者耳目一新的感覺。

台南知名的在地點心店家椿之味青年總店即將歇業。圖／椿之味臉書
台南知名的在地點心店家椿之味青年總店即將歇業。圖／椿之味臉書

台南 青年 小吃

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