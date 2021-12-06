衛福部嘉義醫院加開夜間打莫德納 各牌疫苗施打時段全上官網

為提升疫苗覆蓋率，衛福部嘉義醫院今天宣布即日起周一至周五，晚間5點半至8點，加開施打莫德納疫苗的門診，只要符合第1劑到第3劑皆可接種，院方建議，先透過網路預約掛號或電話掛號，或現場掛號，有疫苗也可打，但要記得攜帶健保卡、身分證及接種紀錄卡。

衛福部嘉義醫院院長黃元德等院內35名醫護，今天也施打第3劑莫德納，黃元德說，面對變種病毒，鼓勵符合接種條件員工盡速接種第3劑疫苗，以維護第一線醫療運作，守護民眾健康。

衛福部嘉義醫院表示，除莫德納以外，其餘廠牌的疫苗也可透過疫苗公費預約平台來預約，院方也在官方網站，公告本周各廠牌疫苗施打時間，便利民眾可依自身需求預約施打。相關疫苗施打問題可於上班時間洽詢05-2319090轉2112，或洽官網https://www.chyi.mohw.gov.tw/。 衛福部嘉義醫院今天宣布即日起周一至周五晚間，加開施打莫德納疫苗的門診，各廠牌疫苗施打資訊，也都公布官網。圖／翻攝衛福部嘉義醫院官網 衛福部嘉義醫院院長黃元德（左）今天接種第3劑疫苗。圖／衛福部嘉義醫院提供

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