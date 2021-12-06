歲末關懷職災戶 台南各工會偕勞工局寒冬送暖

台南市政府勞工局今天結合各工會發送物資至20戶職災弱勢家庭，發放2000元紅包及物質，希望以實際行動，讓當事人感受到來自社會各界愛心。

這20戶職災家庭，位於柳營、鹽水、永康、,歸仁、新化、安定、下營、東、南、安南等行政區，有台南市泥水業職業工會提供的2000元紅包、電扇、衛生紙、統一泡麵、肉鬆禮盒、醬油禮盒、葵花油禮盒，以及台南市油漆工程業職業工會喜憨兒年菜組「五福臨門好運旺」，包括有干貝全雞鍋、金鯧魚、米蒸肉、松阪豬油飯等。

其中，永康區43歲吳姓勞工擔任紙箱公司的司機兼送貨，去年11月送貨不慎被貨車尾門夾傷右手，右手手指3至5根骨折，吳是家中主要收入者，與妻子育有兩名分別就讀國中、國小子女，吳妻從事家庭代工，收入微薄。吳受傷後勞工局職災個管員關心與協助，轉介至奇美醫院工作強化中心進行職能復健療程，上月已回到公司復工，但尚無法開貨車與搬重，勞工局說，吳為重返工作崗位，付出堅強毅力令人感佩。

鹽水區21歲趙姓身障勞工，因父親身體狀況不佳無法工作，高職畢業後，經勞工局媒合成功擔任工廠清潔員，所居住的舊式三合院因老舊破損，室內擁擠潮溼，經通報後透過做工行善團隊進行會勘及修繕，今由勞工局同仁及工會志工前往送暖。