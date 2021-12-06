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女權抬頭 嘉義縣人事、教育和社會3首長女性擔任

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
新任人事處長陳怡秀（右）上午從行政院人事行政總處人事長施能傑手中接過布達令。圖／嘉義縣政府提供
新任人事處長陳怡秀（右）上午從行政院人事行政總處人事長施能傑手中接過布達令。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今辦人事、教育處長及社會局長布達典禮，分別由原中山大學人事室主任陳怡秀、教育處代理處長李美華及社會局代理局長張翠瑤，縣長翁章梁期勉，未來在縣府團隊攜手努力下，新嘉義將越來越好。

佈達典禮今天上午在創新學院2樓禮堂舉辦，由翁章梁主持行政院人事行政總處人事長施能傑監交。翁章梁說，今日布達3位主管都是從最基層公務員做起，奉獻公職，經過2、30年歷練和努力後受到肯定。

翁章梁指出，嘉義縣政府提供平等機會，讓有能力的女性擔任主管，服務嘉義縣民，讓女性於職場中同樣受到重視。

教育處長由代理處長李美華真除，她歷任課員、專員、科長、秘書及副處長等職務。新任社會局長張翠瑤，成功大學歷史學系大學畢業，歷任課員、課長、秘書及副局長等職務，曾代理過3次局長，期間深耕老人照顧體系。

原人事處長劉燦慶升交通部人事處副處長，處長由中山大學人事室主任陳怡秀擔任，畢業於嘉義大學管理學院碩士，自書記、課員、主任，學經歷完整。

代理局長張翠瑤真除社會局長，今天布達上任。圖／嘉義縣政府提供
代理局長張翠瑤真除社會局長，今天布達上任。圖／嘉義縣政府提供
代理處長李美華真除教育處長，她從縣長翁章梁手上接下布達令。圖／嘉義縣政府提供
代理處長李美華真除教育處長，她從縣長翁章梁手上接下布達令。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁 中山大學

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