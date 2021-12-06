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治理農田排水不再像切香腸 示範性區域治水在雲林開工

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
重劃已40年的北港扶朝農地重劃區許多水路老舊崩損嚴重，農水署不再頭痛醫頭片段治水，將斥資億餘元展開大區域系統性整治。記者蔡維斌／攝影
重劃已40年的北港扶朝農地重劃區許多水路老舊崩損嚴重，農水署不再頭痛醫頭片段治水，將斥資億餘元展開大區域系統性整治。記者蔡維斌／攝影

長久以來各地農地重劃區的水路治理，都以小排段落整治，施工緩慢效益不彰，農水署雲林農田管理處率先以區域性大範圍治理，期能縮減治水時程，提升排水效益，降低災害，第1個示範區在雲林水林和北港重劃區展開，今天開工說明會，不少農民提出意見，期讓治水更完善。

雲林縣多個農地重劃區年久失修，經費爭取不易，施工只能分段分期，甚至大段再分小段進行，致使許多農區治水難收實效，遇雨成災，農水署為能提升重劃區治水效能，率先提出北港鎮扶朝農地重劃區系統性排水改善計畫，將以1.2億元對大範圍農區內的9條排水1次性整治。

今天下午在北港扶朝里五福宮召開施工說明會，由立委蘇治芬陪同農水署副署長林國華主持，縣議員蔡岳儒、前北港鎮長張勝智、鎮代許玉明及不少農民前往關切，從排水淤塞到水路重整、板橋搭建，踴躍提供意見。

農民說，該農區含蓋扶朝及水埔數百公頃的農田，1984年重劃迄今許多水路年久失修，從水泥斷面崩壞再變成土堤，淤積造成農區淹水，哪裡壞了就修哪裡，只能治標，遇大雨還是一樣淹水，農民都一直希望能1次根治。

蘇治芬也說，過去農區治水像在切香腸，都一小段一小段做，結果錢花了，效果不大，她要求農水署推動1次性治理，最近在水林牛挑灣、扶朝等重劃區，以前瞻經費，每區都動用上億元進行大範圍治水，把關連性的水域都納入，不能再像過去頭痛醫頭的治理，這樣的區域治理前所未有，將作為國內農區治水示範。

農水副署長林國華說，過去受限於經費，無法推行大範圍治水，這次以扶朝中排二為主軸，把相關的中、小排及支流共9條排水分兩個工區納入，進行系統性整治，不僅可縮短治水時程，效能也立竿見影，

林國華表示，扶朝重劃區分兩期110至112年間施工除扶朝和水埔，還包含水林鄉土厝村、溪墘村面積達約418.7公頃。第1期工程總經費約5200萬元已完成發包，將本月底為兩個工區同時施工，完工後將全面改善排水，有效降低農田淹水風險。

重劃已40年的北港扶朝農地重劃區許多水路老舊崩損嚴重，農水署將斥資億餘元展開大區域系統性整治，吸引大批農民關切。記者蔡維斌／攝影
重劃已40年的北港扶朝農地重劃區許多水路老舊崩損嚴重，農水署將斥資億餘元展開大區域系統性整治，吸引大批農民關切。記者蔡維斌／攝影
重劃已40年的北港扶朝農地重劃區許多水路老舊崩損嚴重，農水署將斥資億餘元展開大區域系統性整治，吸引大批農民關切。記者蔡維斌／攝影
重劃已40年的北港扶朝農地重劃區許多水路老舊崩損嚴重，農水署將斥資億餘元展開大區域系統性整治，吸引大批農民關切。記者蔡維斌／攝影
重劃已40年的北港扶朝農地重劃區許多水路老舊崩損嚴重，農水署將斥資億餘元展開大區域系統性整治，吸引大批農民關切，熱烈提出意見。記者蔡維斌／攝影
重劃已40年的北港扶朝農地重劃區許多水路老舊崩損嚴重，農水署將斥資億餘元展開大區域系統性整治，吸引大批農民關切，熱烈提出意見。記者蔡維斌／攝影
重劃已40年的北港扶朝農地重劃區許多水路老舊崩損嚴重，農水署將斥資億餘元展開大區域系統性整治。記者蔡維斌／攝影
重劃已40年的北港扶朝農地重劃區許多水路老舊崩損嚴重，農水署將斥資億餘元展開大區域系統性整治。記者蔡維斌／攝影
重劃已40年的北港扶朝農地重劃區許多水路老舊崩損嚴重，農水署將斥資億餘元展開大區域系統性整治，吸引大批農民關切。記者蔡維斌／攝影
重劃已40年的北港扶朝農地重劃區許多水路老舊崩損嚴重，農水署將斥資億餘元展開大區域系統性整治，吸引大批農民關切。記者蔡維斌／攝影

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